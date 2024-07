GIORNO DI RISULTATI IN CHAMPIONS LEAGUE

Risultati di Champions League che ci permetteranno di scoprire le squadre che passeranno il turno e che raggiungeranno Sparta Praga, Apoel, Fenerbahce, Klaksvik, Ferencvaros, Qarabag e Slovan Bratislava. Queste squadre sono riuscite a passare il proprio turno approdando la fase successiva. La posta in palio è alta perché ci attendono sette partite di ritorno del secondo turno preliminare. Vale la pena ricordare l’edizione storica, la prima con il cambio di format a 36 squadre.

Quest’oggi a appaiono favorite con un piede alla fase successiva Midtjlland, Bodo Glimt, Dinamo Kiev e Jagiellonia. I risultati che hanno ottenuto nella sfida di andata li vede vicinissimi al passaggio del turno. Vedremo chi avrà la meglio, si inizia alle 19:00 con Rfs e Bodo Glimt, fini alle 21:00 con Borac e Paok.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Il quadro della Champions League 2024/25 si avvicina sempre di più alla conformazione finale. Anche oggi sono previste diverse sfide che daranno i risultati e passaggi del turno. Si inizia alle ore 19:00 con la sfida tra RFS e Bodo Glimt, con i norvegesi nettamente favoriti dopo il 0-4 dell’andata. Anche i danesi del Midtjylland appaiono superfavoriti nello scontro di quest’oggi, avendo vinto con il risultato di 3-0 nella sfida di andata.

Tutto da decidere invece nella sfida tra M. Tel Aviv e FCSB. Risultato di parità (1-1) all’andata che obbligherà le due formazioni a dare il 100% per passare il turno. Chi invece è quasi certo del passaggio del turno sono Dinamo Kiev e Jagiellonnia, quest’ultimi grande sorpresa dopo la vittoria del campionato polacco. Borac Banja Luka e PAOK partiranno dal 2-3 mentre il Ludogorets dovrà gestire il doppio vantaggio contro il Dinamo Minsk. Ricordiamo che quest’anno si tratta di un’edizione storica: la Uefa Champions League 2024-2025, prevede il cambio di format, con 36 squadre partecipanti, classifica unica e cinque italiane in gara (Inter, Milan, Juventus, Bologna e Atalanta.

RISULTATI CHAMPIONS LEAGUE, RITORNO 2° TURNO PRELIMINARE

19:00 – RFS vs Bodo/Glimt: (0-4)

19:15 – Midtjylland vs UE Santa Coloma: (3-0)

20:00 – M. Tel Aviv vs FCSB (1-1)

20:00 – Partizan vs Dyn. Kyiv: (2-6)

20:30 – Jagiellonia vs FK Panevezys: (4-0)

20:45 – Din. Minsk vs Ludogorets: (0-2)

21:00 – Borac Banja Luka vs PAOK: (2-3)