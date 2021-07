Risultati Conference League/ Diretta gol live score: andata 1^ turno qualificazione

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE 2021: SI CHIUDE L’ANDATA DEL 1^ TURNO QUALIFICAZIONI

Siamo ancora nel vivo del primo turno di qualificazione della Conference League 2021, i di cui risultati saranno dunque gran protagonisti oggi, giovedi 8 luglio 2021. Dopo dunque il primo assaggio occorso martedì con i primi anticipi, ecco che la terza competizione della UEFA torna di scena e con un programma di incontri davvero ricchissimo a cui ovviamente non vediamo l’ora di dare spazio: proprio con oggi infatti si completerà il quadro dell’andata del primo turno di qualificazione e dunque siamo impazienti di scoprire chi troverà oggi la prima soddisfazione sul continente.

Senza timore pure che dovremo ancora subire un lungo digiuno dal calcio europeo: il calendario della Conference league appare fittissimo e pure ricordiamo che già per la prossima settimana, e nello specifico il 13 e il 15 luglio, si accenderanno le sfide per il ritorno del primo turno di qualificazioni. Non solo: pure è stato messo in calendario per il 22 e il 29 del mese il secondo turno di qualificazione e ancora si giocherà per il terzo ai primi di agosto. Ci attenderà un’estate infuocata per i risultati di Conference league 2021: vediamo allora subito che cosa ci riserva il programma delle partite odierno.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE 2021: LE PARTITE IN PROGRAMMA

Come accennato prima, per questo giovedi riservato ai risultati della Conference league per l’andata del primo turno di qualificazione, saranno davvero tanti i match messi in calendario: ne contiamo in tutto ben 30, divisi in differenti fasce orarie. Secondo il calendario ufficiale, il primo fischio d’inizio oggi sarà alle ore 16.00 quando si accenderanno i riflettori sugli incontri Liepaja-Struga, Sileks-Petrocub e Noah-KuPS: solo alle ore 17.30 invece avrà inizio l’incontro tra Inter Turku e Puskas Academia. Alle ore 18.00 invece sono stati previsti 4 fischi d’inizio mentre alle ore 18.30 sarà la volta di Levadia-St Josep e alle ore 18.45 dei match Dundalk-Newtown e Zilina-Dila.

Ad aprire il programma serale per i match della Conference league, due incontri alle ore 19.00 e la sfida Glentoran-TNS alle ore 19.45, mentre alle ore 20.00 daremo il via a ben 10 incontri, tra cui spicca Domzale-Swift e Birkirkara-La Fiorita. A chiudere alle ore 20.30 due partite (Sutjeska-Gagra e Velez Mostar-Coleraine ) e gli incontri Maribor-Urartu e Tre Penne-Dinamo Batuni solo 15 minuti dopo: alle ore 21.00 avremo poi Siroki-Brijeg-Vilaznia e alle ore 21.45 ultimo fischio d’inizio per Stjarnan-Bohemians.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE 2021

Ore 16:00 FK Liepaja-Struga Trim & Lum

Ore 16:00 Noah-KuPS

Ore 16:00 Sileks-Petrocub

Ore 17:30 Inter Turku-Puskas Academy

Ore 18:00 Honka-Runavik

Ore 18:00 RFS-Klaksvik

Ore 18:00 Sant Julia-Gzira

Ore 18:00 Suduva-Valmiera

Ore 18:30 Levadia-St Josephs

Ore 18:45 Dundalk-Newtown

Ore 18:45 Zilina-Dila Gori

Ore 19:00 Milsami-Sarajevo

Ore 19:00 Racing Luxembourg-Breidablik

Ore 19:45 Glentoran-TNS

Ore 20:00 Bala Town-Larne

Ore 20:00 Birkirkara-La Fiorita

Ore 20:00 Domzale-Hesperange

Ore 20:00 Drita-Decic

Ore 20:00 Europa FC-Kauno Zalgiris

Ore 20:00 Hafnarfjordur-Sligo Rovers

Ore 20:00 MOL Fehervar-Ararat

Ore 20:00 Paide-Slask

Ore 20:00 Partizani-Sf.Gheorghe

Ore 20:00 Shkupi-KF Llapi

Ore 20:30 Sutjeska-Gagra

Ore 20:30 Velez Mostar-Coleraine

Ore 20:45 Maribor-Urartu

Ore 20:45 Tre Penne-Dinamo Batumi

Ore 21:00 Siroki Brijeg-Vllaznia

Ore 21:45 Stjarnan-Bohemians

