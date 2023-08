Risultati Conference League/ Si comincia a giocare! Diretta gol live score (oggi 10 agosto 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: SI COMINCIA

Tra pochissimi minuti inizieranno le partite di una lunghissima serata in compagnia dei risultati Conference League per l’andata del terzo turno preliminare. Per la precisione, il match delle ore 16.00 sarà Tobol Derry City, da noi è ancora pomeriggio perché si gioca in Kazakistan, naturalmente varie ore di fuso orario avanti a noi. L’incrocio sarà anche geograficamente curioso, perché la città kazaka è lontanissima da Derry, dove si giocherà settimana prossima il ritorno – curiosità: è l’unica società dell’Irlanda del Nord a giocare nel campionato dell’Eire.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Diretta gol live score: riscatto Hibs e Ferencvaros! (giovedì 3 agosto 2023)

L’obiettivo è quello di cercare di fare quanta più strada possibile, anche perché naturalmente siamo nella Conference League che è il livello più basso delle Coppe europee, di conseguenza non ci può essere ripescaggio in altre competizioni per le perdenti, come può succedere dalla Champions League oppure dalla Europa League, logicamente irraggiungibili per chi è in Conference League già durante i preliminari estivi. Adesso però parola ai campi, perché si comincia a giocare in tutta Europa per la Conference League! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Colpo del Debrecen! Diretta gol live score 2° preliminare (27 luglio 2023)

LE DATE

I risultati Conference League tornano protagonisti oggi con l’andata del terzo turno preliminare, ricordiamo che tutta l’estate è caratterizzata da questi impegni perché nelle settimane scorse sono state già giocate le partite per il primo e poi per il secondo turno preliminare di Conference League, mentre naturalmente oggi e poi anche per il ritorno il 17 agosto – sempre di giovedì – sarà la volta del terzo turno ed infine il 24 e 31 agosto sono in programma gli spareggi playoff, ai quali dovrà partecipare anche la Fiorentina.

Dopo questo lungo cammino, avrà inizio la fase a gironi, che sarà caratterizzata da sei giornate, sempre di giovedì: le date saranno quelle del 21 settembre, 5 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 30 novembre ed infine 14 dicembre per tornare alla normalità dopo lo scorso autunno che fu caratterizzato dai Mondiali Qatar 2022. La fase ad eliminazione diretta comincerà con gli spareggi, fissati per il 15 e 22 febbraio 2024, poi si proseguirà con gli ottavi di finale il 7 e 14 marzo, i quarti di finale l’11 e 18 aprile, le semifinali il 2 e 9 maggio e infine la finale, fissata per il 29 maggio 2024 presso lo stadio Agia Sophia di Atene. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Diretta gol live score: sorpresa Far Oer! (oggi 20 luglio 2023)

UNA RAFFICA DI PARTITE

I risultati Conference League saranno protagonisti anche oggi, giovedì 10 agosto 2023, con la bellezza di 30 partite per l’andata del terzo turno preliminare sparse in giro per ogni angolo d’Europa e magari anche oltre, dal punto di vista strettamente geografico. Naturalmente per adesso il livello è ancora piuttosto basso, in attesa che entrino in scena le rappresentanti dei migliori campionati europei. L’Italia però ha già colto soddisfazioni nella breve storia della competizione: la Roma ha scritto una pagina di storia vincendo la prima edizione della Uefa Conference League, nella quale invece quest’anno sarà in gara per l’Italia la Fiorentina, che entrerà in scena con i playoff e darà un nuovo assalto dopo la finale persa a giugno, in maniera anche piuttosto beffarda.

Per ora ci attende un vero e proprio giro d’Europa tra realtà quasi sempre sconosciute al grande pubblico, d’altronde la Uefa vuole valorizzare con questa competizione anche le Nazioni più piccole o comunque calcisticamente meno forti. La ricchissima panoramica dei risultati Conference League per l’andata del terzo turno preliminare comincerà quindi già alle ore 16.00 (indicheremo sempre gli orari secondo il fuso orario italiano) con Tobol Derry City, seguita alle ore 17.00 da Struga Swift Hesperange. Altre due partite saranno invece alle ore 18.00, per entrare sempre più in una serata piena di calcio internazionale: si tratterà di Bodo/Glimt Pyunik e Sabah Baku Partizan.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Una grande accelerata per i risultati Conference League per le partite d’andata del terzo turno preliminare arriverà alle ore 19.00, quando inizieranno Dila Gori Apoel, FC Santa Coloma AZ Alkmaar, Legia Varsavia Austria Vienna, Neftci Baku Besiktas, Omonia Nicosia Midtjylland, Viktoria Plzen Gzira, Rosenborg Hearts, Sepsi Sfantu Gheorghe Aktobe e Valmiera Partizani Tirana. Un tris di appuntamenti sarà invece alle ore 19.30 grazie a Farul Costanza Flora Tallinn, Hapoel Beer Sheva Levski e Hamrun Ferencvaros.

Giungiamo infine alle partite di prima serata per quanto riguarda i risultati Conference League: alle ore 20.00 avremo Adana Demirspor Osijek, Arouca Brann, B36 Torshavn Rijeka, Celje Neman, Bruges Akureyri, Fenerbahce Maribor, Lech Poznan Trnava e Twente Riga, alle ore 20.15 sarà la volta di Aris Salonicco Dinamo Kiev, alle ore 20.30 inizieranno FC Steaua Bucarest Nordsjaelland e Hibernian Lucerna, alle ore 20.45 ecco FC Balkani Lincoln Red Imps, infine alle ore 21.00 sono attese le ultime due partite, che saranno Hajduk Spalato Paok Salonicco e Rapid Vienna Debrecen.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: ANDATA 3° TURNO PRELIMINARE

ore 16.00

Tobol Derry City

ore 17.00

Struga Swift Hesperange

ore 18.00

Bodo/Glimt Pyunik

Sabah Baku Partizan

ore 19.00

Dila Gori Apoel

FC Santa Coloma AZ Alkmaar

Legia Varsavia Austria Vienna

Neftci Baku Besiktas

Omonia Nicosia Midtjylland

Viktoria Plzen Gzira

Rosenborg Hearts

Sepsi Sfantu Gheorghe Aktobe

Valmiera Partizani Tirana

ore 19.30

Farul Costanza Flora Tallinn

Hapoel Beer Sheva Levski

Hamrun Ferencvaros.

ore 20.00

Adana Demirspor Osijek

Arouca Brann

B36 Torshavn Rijeka

Celje Neman

Bruges Akureyri

Fenerbahce Maribor

Lech Poznan Trnava

Twente Riga

ore 20.15

Aris Salonicco Dinamo Kiev

ore 20.30

FC Steaua Bucarest Nordsjaelland

Hibernian Lucerna

ore 20.45

FC Balkani Lincoln Red Imps

ore 21.00

Hajduk Spalato Paok Salonicco

Rapid Vienna Debrecen











© RIPRODUZIONE RISERVATA