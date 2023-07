RISULTATI CONFERENCE LEAGUE/ Le date della competizione, diretta gol live score (oggi 20 luglio 2023)

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE DATE

I risultati Conference League sono protagonisti con il primo turno preliminare, ricordiamo tuttavia che tutta l’estate sarà caratterizzata da questi impegni perché si proseguirà già giovedì prossimo 27 luglio con le partite d’andata per il secondo turno preliminare di Conference League, poi evidentemente il 3 agosto sarà il momento degli incontri di ritorno. Si passerà poi, avendo sempre il giovedì come giorno di riferimento e andata e ritorno come format, il 10 e il 17 agosto, quando sarà la volta del terzo turno ed infine il 24 e 31 agosto sono in programma gli spareggi playoff, ai quali dovrà partecipare anche la nostra rappresentante italiana.

Dopo questo lungo cammino, avrà inizio la fase a gironi, che sarà caratterizzata da sei giornate, sempre di giovedì: le date saranno quelle del 21 settembre, 5 ottobre, 26 ottobre, 9 novembre, 30 novembre e 14 dicembre, perché dopo i Mondiali Qatar 2022 si tornerà ad un autunno “normale”. La fase ad eliminazione diretta comincerà con gli spareggi, fissati per il 15 e 22 febbraio 2024, poi si proseguirà con gli ottavi di finale il 7 e 14 marzo, i quarti di finale l’11 e 18 aprile, le semifinali il 2 e 9 maggio e infine la finale, fissata per il 29 maggio 2024 presso lo stadio Agia Sophia di Atene. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

LE GARE DI RITORNO!

I risultati Conference League saranno nuovamente protagonisti oggi, giovedì 20 luglio 2023, con la bellezza di 30 partite sparse in giro per ogni angolo d’Europa per il ritorno del primo turno preliminare, che determineranno quindi i primi verdetti di un cammino lunghissimo fino alla prossima primavera per la terza edizione della Uefa Conference League. Sappiamo che la Roma ha scritto una pagina di storia vincendo la prima edizione della Conference League, poi l’Italia ha sfiorato anche il bis ma purtroppo poco più di un mese fa la Fiorentina è uscita sconfitta (con rimpianti) dalla finale contro il West Ham. Per ora ci attende un vero e proprio giro d’Europa tra realtà quasi sempre sconosciute al grande pubblico, d’altronde la Uefa vuole valorizzare con questa competizione anche le Nazioni più piccole o comunque calcisticamente meno forti.

La ricchissima panoramica dei risultati Conference League per il ritorno del primo turno preliminare comincerà quindi già alle ore 17.00 (indicheremo sempre gli orari secondo il fuso orario italiano) con i primi tre incontri, che saranno Birkirkara-Maribor, Europa FC-Dukagjini e FC Santa Coloma-Penybont, mentre alle ore 17.30 ci sarà già un’altra fascia, anche in questo caso con tre partite, perché avranno inizio Narva-Pyunik, Palde-B36 Torshavn e RFS-Makedonija GP. Due incontri invece inizieranno alle ore 18.00, cioè Honka-Tobol e Milsami-FK Panevezys.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE: LE PARTITE DI OGGI

Andiamo adesso ad elencare tutte le altre partite di oggi che ci daranno i risultati Conference League per le partite di ritorno del primo turno preliminare. Il “giro d’Europa” in sedi generalmente poco conosciute anche dagli appassionati di calcio proseguirà alle ore 18.45 con Levadia-Zilina, mentre alle ore 19.00 inizieranno altre quattro partite, cioè Dila Gori-DAC Dunajská Streda, Dinamo Minsk-Zeljeznicar, Dinamo Batumi-Tirana e Zimbru-La Fiorita. Alle ore 20.00 ecco invece l’inizio di ben cinque partite in contemporanea: Connah’s Quay Nomads-Akureyri, Egnatia-Ararat Armenia, Gjilani-Niedercorn, Neman-Vaduz e Vikingur-Inter Escaldes.

Saremo a questo punto alla prima serata, che proseguirà alle ore 20.30 con Arsenal Tivat-Alashkert e Glentoran-Gzira, mentre alle ore 20.45 sarà la volta di Cosmos-Sutjeska, Derry City-HB Torshavn, Dundalk-Magpies, Haverfordwest-Shkendija, Saint Patricks-Dudelange, Vikingur Reykjavik-Riga FC e Vllaznia-Linfield, infine alle ore 21.00 chiuderanno il quadro dei risultati Conference League gli ultimi tre incontri,cioè Crusaders-Haka, Sarajevo-Torpedo Kutalsi e Shkupi-Hagelmann.

RISULTATI CONFERENCE LEAGUE, RITORNO 1° TURNO PRELIMINARE

ore 17.00

Birkirkara-Maribor

Europa FC-Dukagjini

FC Santa Coloma-Penybont

ore 17.30

Narva-Pyunik

Palde-B36 Torshavn

RFS-Makedonija GP

ore 18.00

Honka-Tobol

Milsami-FK Panevezys

ore 18.45

Levadia-Zilina

ore 19.00

Dila Gori-DAC Dunajská Streda

Dinamo Minsk-Zeljeznicar

Dinamo Batumi-Tirana

Zimbru-La Fiorita

ore 20.00

Connah’s Quay Nomads-Akureyri

Egnatia-Ararat Armenia

Gjilani-Niedercorn

Neman-Vaduz

Vikingur-Inter Escaldes

ore 20.30

Arsenal Tivat-Alashkert

Glentoran-Gzira

ore 20.45

Cosmos-Sutjeska

Derry City-HB Torshavn

Dundalk-Magpies

Haverfordwest-Shkendija

Saint Patricks-Dudelange

Vikingur Reykjavik-Riga FC

Vllaznia-Linfield

ore 21.00

Crusaders-Haka

Sarajevo-Torpedo Kutalsi

Shkupi-Hagelmann











