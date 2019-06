Risultati Coppa d’Africa 2019/ Diretta gol live score gruppi A, B (sabato 22 giugno)

I risultati della Coppa d’Africa 2019 entrano nel vivo; dopo Egitto-Zimbabwe, la partita inaugurale cui abbiamo assistito venerdì, sono tre le gare con le quali sabato 22 giugno proseguirà il torneo continentale. Possiamo subito andare a vedere di cosa si tratta: alle ore 16:30 si gioca RD Congo-Uganda per il gruppo X, poi alle ore 19:00 avremo Nigeria-Burundi e infine alle ore 22:00 Guinea-Madagascar, entrambe partite che riguardano il gruppo B. Eccezionalmente la Coppa d’Africa 2019 si gioca in estate: eravamo abituati a vederla invece in gennaio e febbraio a causa soprattutto delle temperature e della difficoltà di piazzarla nel folto calendario internazionale, invece l’evento che si terrà in Egitto ci terrà compagnia nel corso della lunga sosta dei vari campionati, con anche i tanti giocatori ormai impegnati in Europa che saranno più “tranquilli” rispetto alle sfide dei loro club, non dovendo interrompere una stagione entrata nel vivo per cambiare clima e contesto in un torneo che è comunque decisamente importante per loro.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019: IL CONTESTO

Dunque siamo in Egitto, da dove ci arrivano i risultati di Coppa d’Africa 2019: il Camerun è campione in carica e avrebbe dovuto ospitare questa edizione, ma la CAF gli ha tolto la licenza per il ritardo nella costruzione di stadi e infrastrutture atte all’evento. Ne ha beneficiato l’Egitto, che è invece la finalista uscente: i Faraoni, che hanno dominato questa competizione non troppo tempo fa, sono tornati competitivi con una nazionale guidata dallo straordinario talento di Mohamed Salah, e ovviamente puntano alla vittoria del titolo casalingo. Tra le sorprese che vedremo all’opera oggi sicuramente possiamo considerare Burundi, Uganda e Madagascar; due di loro sono alla prima presenza di sempre, del resto l’allargamento della fase finale a 24 partecipanti ha fatto sì che più outsider potessero entrare nel novero delle contendenti. A giocarsi il titolo dovrebbero poi essere le stesse: oltre all’Egitto attenzione alla Nigeria, anche se in questo momento le Super Aquile non sembrano avere la competitività degli anni Novanta. Sia come sia, staremo a vedere quello che succederà in questa giornata dedicata ai risultati di Coppa d’Africa 2019, che è solo all’inizio di uno straordinario percorso.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2019

GRUPPO A

ore 16:30 RD Congo-Uganda

GRUPPO B

ore 19:00 Nigeria-Burundi

ore 22:00 Guinea-Madagascar



© RIPRODUZIONE RISERVATA