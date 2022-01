Risultati Coppa d’Africa 2021/ Diretta gol live score, 1^ giornata gironi D, E

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: OGGI ALTRI DUE GIRONI!

I risultati di Coppa d’Africa 2021 per martedì 11 gennaio riguardano soltanto tre partite, e questa volta il calendario cambia leggermente: saranno infatti tre i gironi coinvolti, e allora possiamo subito andare a vedere quale sia il programma del giorno. Si parte alle ore 14:00 con Algeria Sierra Leone, che è un match del girone E, mentre alle ore 17:00 scatta invece Nigeria Egitto per il girone D, alle ore 20.00 sempre per questo raggruppamento si gioca Sudan Guinea Bissau e dunque oggi vivremo di fatto una singola partita per ogni fascia oraria.

Nuovamente un piatto ricco dunque, anche perché sono all’esordio alcune nazionali che si possono giocare la vittoria o comunque un viaggio sino alla finale; troviamo tra le partecipanti l’Egitto, che detiene il record di Coppe d’Africa vinte e che ancora nel 2017 aveva raggiunto la finale, ma poi bisogna chiaramente citare la Nigeria che è tra le candidate al titolo. Vedremo chiaramente quello che succederà, visto che a bocce ferme e per tutte le incognite di cui abbiamo già discusso è difficile tracciare un pronostico; ora però ci avviciniamo ai risultati di Coppa d’Africa 2021 e possiamo dare qualche anticipazione circa i temi principali che potrebbero emergere dalla giornata di martedì, con la quale a questo punto avranno giocato quasi tutte le nazionali partecipanti.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021: SITUAZIONE E CONTESTO

Eccoci allora a un’atra intensa giornata per i risultati di Coppa d’Africa 2021. Tra le nazionali che sono in campo oggi non possiamo non parlare innanzitutto dell’Egitto, che come detto ha il record di Coppe d’Africa vinte e che ha sempre in campo quel Mohamed Salah in grado di fare la differenza. Un Egitto che però è sempre stato ondivago nel corso della storia, e dunque andrà osservato con attenzione per scoprire quale versione della nazionale si sia presentata in Camerun.

Squadre come Sudan, Guinea Bissau e Sierra Leone certamente sono delle outsider, ma la formula che prevede la qualificazione agli ottavi da parte di quattro delle sei terze in classifica apre naturalmente delle porte anche a loro, porte che potrebbero essere sfruttate anche con la differenza reti; per quanto riguarda le partite di oggi, sarà interessante stabilire quello che succederà con Nigeria ed Egitto che certamente partono con i favori del pronostico, ma potrebbero anche deludere…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2021

GRUPPO D

Ore 17:00 Nigeria Egitto

Ore 20:00 Sudan Guinea Bissau

CLASSIFICA: Egitto 0, Guinea Bissau 0, Nigeria 0, Sudan 0

GRUPPO E

Ore 14:00 Algeria Sierra Leone

CLASSIFICA: Algeria 0, Costa d’Avorio 0, Guinea Equatoriale 0, Sierra Leone 0



