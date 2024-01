RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024 ,CLASSIFICHE/ Egitto Ghana è il big match, diretta gol live score (18 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: IL BIG MATCH

I risultati di Coppa d’Africa 2024 ci propongono come già visto due big match: il più scintillante, almeno dal punto di vista della tradizione, è senza ombra di dubbio Egitto Ghana perché mette a confronto due nazionali che hanno vinto la Coppa d’Africa per 11 volte totali. L’Egitto con 7 successi comanda l’albo d’oro, il Ghana ne ha dunque 4 ed è alle spalle anche del Camerun; va anche detto che le Black Stars hanno disputato altre 5 finali che hanno perso, per i Faraoni siamo a 3 medaglie d’argento – compresa quella dell’ultima edizione – e allora possiamo parlare di un totale di ben 19 finali in Coppa d’Africa per Egitto e Ghana.

Le quali però non vincono da tempo: i Faraoni dal 2010 quando avevano completato uno straordinario tris iniziato quattro anni prima, il Ghana addirittura ha festeggiato per l’ultima volta nel 1982 (vittoria ai rigori contro la Libia). Gli anni migliori delle Black Stars, che al Mondiale 2010 avevano sfiorato quella che prima del Marocco sarebbe stata una storica semifinale, sono alle spalle; l’Egitto invece sembra aver superato un momento buio ma il digiuno dura da 14 anni, vedremo cosa succederà nei risultati di Coppa d’Africa 2024 di oggi tra queste due nazionali. (agg. di Claudio Franceschini)

INIZIA LA 2^ GIORNATA

Giovedì 18 gennaio è un giorno importante per i risultati di Coppa d’Africa 2024: prende infatti il via la seconda giornata della prima fase, dunque tornano a giocare i gironi A e B con la situazione delle due classifiche che inizierà a definirsi secondo le possibilità di qualificazione agli ottavi di finale. Gli orari sono quelli che abbiamo imparato a conoscere: alle ore 15:00 si gioca Guinea Equatoriale Guinea Bissau, alle ore 18:00 spazio a Costa d’Avorio Nigeria mentre alle ore 21:00 vivremo il match del gruppo B, vale a dire Egitto Ghana. Due big match e la sfida tra due outsider: vedremo cosa ci porteranno in dote i risultati di Coppa d’Africa 2024.

Sicuramente possiamo dire che sotto esame ci sono Egitto e Ghana: entrambe le nazionali al momento sono alle spalle di Capo Verde nella classifica del gruppo B, contro questa nazionale hanno incredibilmente perso le Black Stars all’esordio e adesso c’è voglia di riscatto, così come per l’Egitto che è finalista della passata edizione e ha vinto la Coppa d’Africa in sette occasioni (è record) ma che nella prima partita di questa edizione ha ripreso il Mozambico in pieno recupero e con un rigore. Ha invece grandi speranze la Costa d’Avorio, che può giocare in casa e non ha sbagliato contro la Guinea Bissau; chiamata al riscatto anche la Nigeria.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Tra poco saremo in campo per altri risultati di Coppa d’Africa 2024: il torneo deve entrare ancora nel vivo, ma con l’inizio della seconda giornata potremo capire qualcosa in più sull’andamento di questi due gironi. La Coppa d’Africa 2024 ha già riservato parecchie sorprese: come da consuetudine del resto, e forse un discorso che bisogna fare (e che è già stato affrontato) riguarda l’aspetto della condizione fisica, perché le grandi nazionali hanno certamente giocatori anche di primo livello nei campionati europei ma questi arrivano a giocare il torneo in condizioni climatiche decisamente differenti e con parecchie gare già alle spalle.

Lo scenario si traduce poi anche nel ritorno alle squadre di club, perché non è raro che i protagonisti della Coppa d’Africa fatichino a ritrovare la loro condizione; sia come sia, adesso vedremo cosa ci porteranno in dote questi risultati di Coppa d’Africa 2024 per le partite di giovedì e come cambieranno le classifiche dei gironi A e B, attenzione perché Nigeria, Egitto e Ghana non possono permettersi di sbagliare ma la sfida diretta tra Faraoni e Black Stars potrebbe lasciare una delle due parecchio indietro, aspettando ovviamente che si giochi anche Capo Verde Mozambico per avere un quadro più dettagliato nel gruppo B.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: 2^ GIORNATA

GIRONE A

Ore 15:00 Guinea Equatoriale Guinea Bissau

Ore 18:00 Costa d’Avorio Nigeria

CLASSIFICA: Costa d’Avorio 3, Guinea Equatoriale 1, Nigeria 1, Guinea Bissau 0

GIRONE B

Ore 21:00 Egitto Ghana

CLASSIFICA: Capo Verde 3, Egitto 1, Mozambico 1, Ghana 0











