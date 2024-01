RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024/ Sarà la giornata dell’Egitto? Diretta gol live score (28 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: I FARAONI

Come già detto, la big di oggi nei risultati di Coppa d’Africa 2024 è l’Egitto: i Faraoni si sono qualificati come secondi nel girone B, ma hanno davvero fatto il minimo sindacale e hanno rischiato una clamorosa eliminazione. Pronti via, l’Egitto è stato salvato da un rigore di Mohamed Salah al 97’ minuto, evitando quella che sarebbe stata una clamorosa sconfitta contro il Mozambico; poi hanno pareggiato anche contro il Ghana, in quello che sarebbe stato il big match del primo turno, e si sono presentati all’ultima giornata in seconda posizione con 2 punti, alle spalle di Capo Verde che era l’avversaria per chiudere il gruppo B.

Sotto nel recupero del primo tempo, l’Egitto ha ribaltato tutto al 93’ con Mostafa Mohamed; ha subito un clamoroso pareggio al 99’, ma il Ghana in vantaggio di due gol contro il Mozambico ha incassato due reti tra 91’ e 94’ venendo eliminato. Avessero vinto le Black Stars, l’Egitto sarebbe finito terzo; qualificato per differenza reti, sarebbe andato a incrociare la Guinea Equatoriale. Non va tuttavia dimenticato che i Faraoni hanno rischiato di perdere contro Capo Verde: in quel caso sarebbero stati eliminati senza appelli, dunque è fin troppo evidente che a partire dagli ottavi debbano mostrare qualcosa in più nella loro Coppa d’Africa 2024. (agg. di Claudio Franceschini)

ALTRI DUE OTTAVI!

Continua il grande fascino dei risultati di Coppa d’Africa 2024: siamo negli ottavi di finale, dunque il primo turno ad eliminazione diretta che prevede ovviamente tempi supplementari e calci di rigore. Le due partite che si giocano oggi prevedono gli stessi orari che abbiamo conosciuto nel corso della fase a gironi: alle ore 18:00 saremo quindi in campo per Guinea Equatoriale Guinea, mentre alle ore 21:00 si giocherà Egitto RD Congo. Cosa aspettarci da queste partite? Sicuramente c’è in campo una big come l’Egitto, ma i Faraoni hanno anche rischiato l’eliminazione e sono senza Mohamed Salah infortunato; dunque da vedere come se la caveranno.

Per di più la Repubblica Democratica del Congo è una nazionale che in epoca recente ha avuto buoni risultati nel corso della Coppa d’Africa; magari non quest’anno perché deve ancora vincere la sua prima partita, ma la tradizione è buona. Nell’altra partita la favorita sarebbe la Guinea Equatoriale, per quanto ha fatto vedere nel corso del girone che ha vinto davanti alla Nigeria; tuttavia la Guinea non parte battuta anche se dovrà dimostrare qualcosa in più di quanto fatto finora. Staremo a vedere cosa succederà nel corso dei risultati di Coppa d’Africa 2024, e possiamo anche aspettarci sorprese…

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Coppa d’Africa 2024, dobbiamo anche dire che questi due ottavi di finale si incroceranno poi nel tabellone dei quarti: dunque, le due nazionali che vinceranno oggi si affronteranno nel prossimo turno. Come detto, la big sarebbe l’Egitto; i Faraoni hanno vinto sette volte la Coppa d’Africa ma non ottengono un successo dal 2010, e soprattutto nel corso del primo turno sono stati appena appena modesti, facendo i punti necessari per qualificarsi e rischiando, come detto, di rimanere fuori.

Adesso un Egitto senza la stella Salah dovrà alzare il livello; certamente la partita contro la Repubblica Democratica del Congo, per quanto sia sicuramente ostica da affrontare, è anche un’avversaria meno temibile di altre che l’Egitto avrebbe potuto pescare; da questo punto di vista ai Faraoni è andata bene non arrivare al terzo posto nel suo girone. Il derby delle due Guinee promette scintille, perché come già detto la Guinea Equatoriale è favorita ma si tratta della classica partita in cui entrambe hanno motivi a sufficienza per procedere nel torneo; non resta dunque che lasciar parlare i risultati di Coppa d’Africa 2024 per questi due ottavi.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: OTTAVI DI FINALE

Ore 18:00 Guinea Equatoriale Guinea

Ore 21:00 Egitto RD Congo











