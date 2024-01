RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024/ La rivelazione Capo Verde! Diretta gol live score ottavi (oggi 29 gennaio)

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: LA RIVELAZIONE

Abbiamo tanto parlato del big-match, ma per i risultati Coppa d’Africa 2024 adesso dobbiamo evidenziare il rendimento di Capo Verde, che nella fase a gironi ha dominato un gruppo che comprendeva due colossi del calcio africano quali Egitto e Ghana. Non si tratta di un exploit casuale per gli Squali Blu, che infatti nell’edizione del 2013 raggiunsero i quarti di finale alla loro prima apparizione in una fase finale della Coppa d’Africa, per poi chiudere all’undicesimo posto nel 2015, saltare le due edizioni del 2017 e 2019 ma ripresentarsi due anni fa e superare la fase a gironi per poi essere eliminati proprio agli ottavi, tuttavia stavolta Capo Verde potrebbe essere pronta a un ulteriore salto di qualità.

DIRETTA/ Capo Verde Mauritania video streaming tv: tre precedenti, tris degli Squali (CAF, 29 gennaio 2024)

Nel girone ecco infatti le vittorie per 2-1 contro il Ghana e 3-0 contro il Mozambico, prima del pareggio per 2-2 contro l’Egitto che ha sigillato il dominio sul girone B e di conseguenza l’abbinamento con la Mauritania, che sulla carta dovrebbe essere favorevole agli Squali Blu, naturalmente se Capo Verde saprà ripetere le prestazioni offerte finora. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Video/ Egitto RD Congo (7-8 dcr) gol e highlights: Mpasi-Nzau per il pass ai quarti! (28 gennaio 2024)

ALTRI DUE OTTAVI

I risultati Coppa d’Africa 2024 continuano anche oggi, lunedì 29 gennaio, ad essere protagonisti con altre due partite degli ottavi di finale, che naturalmente sono il primo turno ad eliminazione diretta in questa edizione numero 34 della Coppa d’Africa che si disputa in Costa d’Avorio, con i padroni di casa che saranno in campo questa sera per una delle partite più attese. Naturalmente, ribadiamo che i pareggi non sono più consentiti: qualora una partita terminasse in parità al triplice fischio finale, ovviamente si andrebbe ai tempi supplementari ed eventualmente anche ai calci di rigore per decretare una squadra vincitrice.

RISULTATI COPPA D'AFRICA 2024/ Diretta gol live score: i rigori sono fatali, Egitto fuori (28 gennaio)

Premesso questo quadro della situazione, adesso scopriamo che cosa ci attenderà oggi per i risultati Coppa d’Africa 2024 per la quinta e sesta partita degli ottavi di finale, sempre con l’indicazione degli orari italiani (in Costa d’Avorio sono un’ora indietro): ad aprire questo nuovo giorno in compagnia della Coppa d’Africa sarà come di consueto alle ore 18.00 Capo Verde Mauritania, mentre alle ore 21.00 ci attenderà Senegal Costa d’Avorio, a livello di blasone una delle classiche più affascinanti del Continente Nero. che arriva forse prima del previsto nella Coppa d’Africa 2024.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024: IL BIG-MATCH

Presentando i risultati Coppa d’Africa 2024 ci sembra quindi doveroso parlare più diffusamente ora della partita di cartello del lunedì dedicato agli ottavi di finale, cioè evidentemente Senegal Costa d’Avorio. Per farla breve, potremmo dire che si tratta della sfida fra i detentori del titolo e il Paese organizzatore, difficile chiedere di meglio a livello di ottavi di finale. Questo si deve soprattutto al fatto che la Costa d’Avorio in realtà ha fatto tantissima fatica nel primo girone, nel quale ha ottenuto una sola vittoria e due sconfitte, fra cui un brutto ko per 4-0 contro la Guinea Equatoriale, per cui gli Elefanti si sono salvati solo perché sono stati la quarta migliore fra le sei terze classificate, cioè l’ultima delle ripescate.

Possiamo quindi parlare di un Senegal favorito in questa sfida così affascinante per i risultati Coppa d’Africa 2024, anche se probabilmente i Leoni della Teranga avrebbero preferito evitare l’incrocio con i padroni di casa, che può sempre essere insidioso. I risultati della prima fase però sono chiari: il Senegal è l’unica Nazionale ad avere chiuso i gironi con tre vittorie su altrettante partite disputate, compreso il bel 3-1 nel big-match contro il Camerun, per cui nonostante il fattore campo avverso ci sembra giusto parlare dei campioni d’Africa in carica come dei favoriti nel big-match di questa sera.

RISULTATI COPPA D’AFRICA 2024, OTTAVI DI FINALE

ore 18.00 Capo Verde Mauritania

ore 21.00 Senegal Costa d’Avorio











© RIPRODUZIONE RISERVATA