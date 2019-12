Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score degli ottavi

Torna protagonista la Coppa Italia Primavera: oggi scopriremo i risultati delle ultime sei partite degli ottavi di finale, il cui tabellone naturalmente è stato formato in base ai risultati del precedente turno della Coppa Italia Primavera, i sedicesimi che erano stati disputati alla fine del mese di ottobre. Andiamo dunque naturalmente a scoprire per prima cosa il calendario delle partite in programma oggi, mercoledì 18 dicembre 2019, che ci daranno tutti i risultati Coppa Italia Primavera. Si comincerà con un primo incontro alle ore 11.00, quando prenderà il via Atalanta Benevento. Ecco poi alle ore 11.30 Cagliari Verona, alle ore 12.00 Roma Napoli, alle ore 14.00 Inter Frosinone, alle ore 14.30 Fiorentina Genoa ed infine alle ore 16.00 Juventus Bologna. Ricordiamo invece che già settimana scorsa era stata giocata Chievo Cremonese e che ieri sera c’è stato un altro anticipo, cioè Torino Milan.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: IL REGOLAMENTO

Parlando dei risultati della Coppa Italia Primavera, ci sembra doveroso ricordare anche il regolamento, che prevede la disputa degli ottavi di finale in gara secca: di conseguenza, in caso di pareggio al triplice fischio finale, si dovrà proseguire con i tempi supplementari e in caso di necessità anche con i calci di rigore per decretare un risultato diverso dalla parità, naturalmente necessario per stabilire chi si qualificherà per i quarti di finale, che sono in programma per il 29 gennaio 2020, anche in quel caso in gara unica. Solamente le semifinali prevederanno partite di andata e ritorno, come anche nella Coppa Italia dei grandi: appuntamento dunque al 5 e poi al 19 febbraio per le doppie sfide che decreteranno io nomi delle due squadre qualificate per la finale, fissata invece da calendario al 10 aprile 2020.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: GLI OTTAVI DI FINALE

ore 11.00

Atalanta Benevento

ore 11.30

Cagliari Verona

ore 12.00

Roma Napoli

ore 14.00

Inter Frosinone

ore 14.30

Fiorentina Genoa

ore 16.00

Juventus Bologna



