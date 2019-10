Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score dei match per il 2^ turno

Dopo una lunga pausa ecco che oggi si torna a parlare dei risultati della Coppa Italia Primavera: i top club giovanili della nazione quindi tornano in campo per affrontare in questo mercoledì 30 ottobre il secondo turno preliminare. Dopo quindi aver assegnato alla Dea il titolo della Supercoppa di categoria, ecco che è la prima manifestazione nazionale giovanile a tenere oggi banco e certo ci stiamo avvicinando a grandi passi alla fase clou della manifestazione: già dal prossimo turno, messo in calendario per il prossimo 18 dicembre infatti entreranno in scena le otto teste di serie, in occasione degli ottavi di finale. Oggi in palio allora vi saranno dei pass ben speciali: ricordiamo però che anche gli incontri di oggi verranno disputati a gara unica e in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari, si andrà ai tempi supplementari, e nel caso ai calci di rigore, per fissare il verdetto per i risultati della Coppa Italia primavera, nel secondo turno.

Non perdiamo dunque altro tempo e vediamo subito quali saranno i match, e quindi anche i risultati, della Coppa Italia Primavera per questo secondo turno preliminare, ricco di sfide emozionanti. Da calendario ufficiale oggi poi si partirà ben presto, già alle ore 10,30 con la prima sfida tra Lecce e Benevento: alle ore 11,00 proseguiremo invece con Cremonese-Salernitana. Con i risultati di Coppa Italia primavera di questo turno si farò però sul serio solo nel primo pomeriggio: già alle ore 14,30 infatti assisteremo al fischio d’inizio dei rimanenti 6 incontri. Ecco che allora vedremo la sfida tra Napoli e Lazio a cui i campani, vogliosi di riscatto, approdano dopo pure il deludente pari col Chievo in campionato: alla stessa ora avrà inizio il derby ligure tra Genoa e Virtus Entella. Sempre nel primo pomeriggio ci allieterà pure il derby emiliano tra Sassuolo e Bologna per la Coppa di categoria e alle ore 14,30 avrà anche inizio il big match tra Spezia e Milan: completeranno il programma del secondo turno della Coppa Italia primavera anche Frosinone-Ascoli e Pordenone-Verona, previsti però rispettivamente il 16 e il 30 novembre.

Ore 10:30 Lecce-Benevento

Ore 11:00 Cremonese-Salernitana

Ore 14:30 Genoa-Entella

Ore 14:30 Napoli-Lazio

Ore 14:30 Sassuolo-Bologna

Ore 14:30 Spezia-Milan



