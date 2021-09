Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score: oggi i trentaduesimi

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: I TRENTADUESIMI!

I risultati di Coppa Italia Primavera ci faranno compagnia mercoledì 22 settembre, con le partite dei trentaduesimi di finale: se preferite, questo è il primo turno della competizione, che è stato anticipato da un preliminare che ha visto coinvolte 8 squadre che si sono affrontate in sfide ad eliminazione diretta. A qualificarsi sono state Alessandria, Como, Salernitana e Perugia: queste formazioni hanno dunque raggiunto altre 28 squadre già qualificate di diritto ai trentaduesimi, e che si daranno battaglia oggi dalle 11:00 (calcio d’inizio di Lazio Reggina) alle 19:00 circa, quando più o meno terminerà Sassuolo Perugia.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA/ Colpi esterni di Perugia, Como e Alessandria!

La competizione sarà particolarmente lunga, e molto interessante come di consueto; vedremo allora come andranno le cose nei risultati di Coppa Italia Primavera per i trentaduesimi di finale, aspettando che si giochi possiamo iniziare a fare un approfondimento circa i temi principali che vedremo sciorinati sui vari campi.

Diretta/ Fiorentina Lazio Primavera (risultato finale 2-1): Coppa Italia ancora viola

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: SITUAZIONE E CONTESTO

Per quanto riguarda i risultati di Coppa Italia Primavera, bisogna anticipare che le big entreranno in scena soltanto agli ottavi di finale: questo significa che anche il tabellone dei sedicesimi di finale sarà formato dalle stesse squadre che si scontrano oggi nel primo turno, chiaramente quelle che oggi otterranno la vittoria e proseguiranno il cammino. Le partite dei trentaduesimi, per i risultati di Coppa Italia Primavera, sono secche: niente andata e ritorno, semplicemente 90 minuti al termine dei quali, se il risultato dovesse essere ancora di parità, si proseguirebbe con i tempi supplementari e poi eventualmente con i calci di rigore.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA/Diretta gol live score: in finale Lazio e Fiorentina

Oggi le prime 8 della scorsa stagione non sono presenti, ma le squadre interessanti non mancano: magari il focus dei grandi appassionati si concentrerà maggiormente su Milan e Lazio, ma attenzione a Torino e Genoa e poi nuove realtà che stanno emergendo fortemente, dal Cagliari al Sassuolo passando poi per il Verona che in particolare in Coppa Italia Primavera arriva da due ottime edizioni.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: TRENTADUESIMI

ore 11:00 Lazio Reggina

ore 14:00 Ascoli Frosinone

ore 15:00 Bologna Pisa

ore 15:00 Brescia Pordenone

ore 15:00 Cagliari Monza

ore 15:00 Cosenza Crotone

ore 15:00 Genoa Alessandria

ore 15:00 Lecce Salernitana

ore 15:00 Milan Como

ore 15:00 Napoli Benevento

ore 15:00 Parma Cremonese

ore 15:00 Pescara Spezia

ore 15:00 Torino Entella

ore 15:00 Verona Venezia

ore 17:00 Sassuolo Perugia



© RIPRODUZIONE RISERVATA