Risultati Coppa Italia Primavera/ Diretta gol live score per il turno preliminare

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: SI APRE IL TURNO PRELIMINARE

Torna di scena anche la Coppa Italia primavera, i di cui risultati oggi, mercoledì 15 settembre 2021 sono particolarmente attesi. Dopo che nella scorsa edizione, tormentata dalla pandemia, era stata la Fiorentina a salire sul primo gradino del podio, ecco che la competizione riparte per l’edizione 2021-22 sia pure con una formulazione abbastanza rinnovata.

Rispetto all’anno scorso, il torneo quest’anno si articola su turni successivi ad eliminazione diretta e dunque, preliminare, 32 esimi, sedicesimi, ottavi e quarti di finale, semifinale e finale e pure tutte le partite saranno in gara unica ad eliminazione diretta: non vi saranno dunque turni di andata e ritorno e in caso di parità al novantesimo, al solito si procederà con i due tempi supplementari e poi con i calci di rigore. Date dunque queste prime indicazioni preliminari, siamo ben curiosi di dare la parola al campo, già in questo mercoledì riservato ai risultati della Coppa Italia primavera, riservata pure solo al turno preliminare.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA: LE SFIDE DI OGGI

Tenuto conto che si tratta solo del turno preliminare, in questo mercoledì dedicato ai risultati della Coppa Italia primavera non ci sorprendente siano appena 4 i match che ci faranno compagnia: e pure per tuti è previsto il fischio d’inizio alle ore 15.00. Fissati tramite il sorteggi gli accoppiamenti, ecco che oggi saranno di scena alle ore 15,00 Cesena e Perugia, come pure Cittadella e Como: alla medesima ora pure si accenderanno le sfide Reggiana-Alessandria e Salernitana-Ternana. Da sottolineare che in camp saranno solo squadre appartenenti al campionato 2: per le big del campionato giovanile dovremo attendere ancora un poco.

RISULTATI COPPA ITALIA PRIMAVERA

Ore 15.00 Cesena-Perugia

Ore 15.00 Cittadella-Como

Ore 15.00 Reggiana-Alessandria

Ore 15.00 Salerninata-Ternana



