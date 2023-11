RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C/ Big match al Menti, diretta gol live score (oggi 28 novembre 2023)

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: IL BIG MATCH

Nei risultati di Coppa Italia Serie C è difficile individuare un big match, ma se proprio volessimo sceglierne uno sarebbe quello del Romeo Menti. Qui si gioca Vicenza Triestina: le due squadre hanno iniziato la loro stagione con ottimi propositi, anche se poi il LaneRossi ha avuto un sensibile calo che l’ha allontanato dalle posizioni che contano mentre gli alabardati sono riusciti a girare totalmente una stagione passata davvero orribile, e con il ritorno in panchina di Attilio Tesser (sicuramente un valore aggiunto) hanno conquistato il terzo posto in classifica rimanendo a contatto con Mantova e Padova, aspettando il momento giusto ed eventuale per farsi ancora più sotto.

Il Vicenza tra l’altro è la squadra che l’anno scorso ha vinto la Coppa Italia Serie C, e dunque difende il titolo: aveva già festeggiato nel 1982 ma ora potrebbe riuscire in un’impresa che ha centrato soltanto il Monza (1974-1975), vale a dire quella di mettere in bacheca la Coppa Italia Serie C per due stagioni consecutive. Anche la Triestina è comunque una squadra che può dire di aver vinto questo trofeo: è successo nel 1994, in una doppia finale contro il Perugia di Ilario Castagner che si era risolta grazie al maggior numero di gol segnati in trasferta dagli alabardati, perché era finita 1-1 al Nereo Rocco e 2-2 al Renato Curi. (agg. di Claudio Franceschini)

VIA AGLI OTTAVI!

SI torna a parlare di risultati di Coppa Italia Serie C martedì 28 novembre: prende il via infatti il programma degli ottavi di finale, bisogna ricordare che l’ultimo turno è stato disputato tre settimane fa e che anche adesso siamo in un regime di gara secca, che proseguirà anche ai quarti e verrà interrotto solo in semifinale. Oggi le gare previste sono cinque: si parte alle ore 16:15 con Lucchese Juventus U23, si prosegue alle ore 18:00 con Entella Pontedera e Pescara Latina mentre alle ore 21:00 il martedì si chiuderà con Cesena Rimini e Vicenza Triestina.

Cosa succederà su questi campi nei risultati di Coppa Italia Serie C? Ovviamente lo scopriremo strada facendo, intanto possiamo dire che il fatto che si giochi sui 90 minuti, unito al turnover che spesso e volentieri gli allenatori adottano per questa competizione, può dare vita ad alcune sorprese e già certe protagoniste di oggi lo dicono chiaramente, ma noi adesso possiamo provare a fare un approfondimento ulteriore sulla giornata che ci consegnerà queste cinque gare valide per gli ottavi di finale, sperando che i risultati di Coppa Italia Serie C ci facciano vivere un martedì intenso e ricco di emozioni.

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: SITUAZIONE E CONTESTO

Non vediamo l’ora che per i risultati di Coppa Italia Serie C si cominci a giocare: abbiamo parlato di sorprese, e una è certamente rappresentata dalla Juventus U23 che nel girone A del campionato sta lottando per non retrocedere (e non perdere il diritto a schierare la seconda squadra, cosa che non potrebbe fare se finisse in Serie D), ma in questa competizione è riuscita a spingersi fino agli ottavi confermando così la sua ottima tradizione, visto che l’anno scorso ha giocato la finale (persa contro il Vicenza) ma qualche anno prima aveva addirittura sollevato il trofeo al termine di uno straordinario percorso.

Sorprendente anche il fatto di trovare agli ottavi il Rimini, che nei risultati di Coppa Italia Serie C ha iniziato a trovare quella continuità che gli ha poi permesso di migliorare le cose anche in campionato, detto però che i romagnoli restano una squadra che nel girone B sta avendo difficoltà. A caccia di riscatto anche l’Entella, corazzata dello stesso raggruppamento partita malissimo; e poi il Pescara, anche qui parliamo di una candidata alla promozione che aveva anche iniziato bene, salvo poi crollare e allontanarsi sensibilmente dalla vetta. Tra poche ore i risultati di Coppa Italia Serie C ci diranno quali saranno le prime qualificate ai quarti, si tratta di aspettare…

RISULTATI COPPA ITALIA SERIE C: OTTAVI DI FINALE

Ore 16:15 Lucchese Juventus U23

Ore 18:00 Entella Pontedera

Ore 18:00 Pescara Latina

Ore 21:00 Cesena Rimini

Ore 21:00 Vicenza Triestina











