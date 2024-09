Le prime proiezioni sui risultati Elezioni Austria 2024, dove 6,5 milioni di persone si sono recate alle urne per il rinnovo del parlamento, evidenziano che il Partito della Libertà di estrema destra ha ottenuto la prima vittoria assoluta. Dopo aver mantenuto per mesi un leggero vantaggio nei sondaggi sul Partito Popolare Austriaco (OVP), al governo col cancelliere Karl Nehammer, l’FPO, che è euroscettico ed è considerato filorusso, avrebbe ottenuto il 29,1% dei voti, davanti all’OVP con il 26,2% e ai socialdemocratici di centrosinistra con il 20,4%. A completare il quadro Verdi e liberali entrambi poco sopra l’8%.

Dunque, per la prima volta dalla fine della seconda guerra mondiale in Austria si afferma un partito di estrema destra. Questi i dati emersi dalle proiezioni effettuate dal sondaggista Foresight per l’emittente ORF dopo la chiusura dei seggi. Sono coerenti con una proiezione separata del sondaggista Arge Wahlen che vede l’FPO al primo posto, con una vittoria di circa 4 punti percentuali, quindi viene attribuito un margine più ampio.

RISULTATI ELEZIONI AUSTRIA 2024: REBUS NUOVO GOVERNO

La sfida per il Partito della Libertà di estrema destra è riuscire a formare un governo, perché nessuno sembra disposto ad allearsi con loro, quindi in Austria potrebbe aprirsi una fase di incertezza. L’ex ministro Herbert Kickl, che è il leader del partito e punta a formare il nuovo governo, deve risolvere il rebus legato anche allo sbarramento degli altri partiti.

Servirebbe una coalizione tra i partiti, ma popolari e socialdemocratici insieme non ce la farebbero a raggiungere la maggioranza, servirebbero liberali o Verdi, a meno che FPO non riesca a sorpresa a sbloccare l’impasse.

Di sicuro, la situazione è cambiata sensibilmente rispetto ai risultati delle precedenti elezioni politiche: in Austria nel 2019 vinse il partito dei popolari con il 37,4% davanti ai socialdemocratici (21,18%), con i populisti di FPO che superarono di poco il 16%.

ELEZIONI AUSTRIA 2024: PRIMA PROIEZIONE SEGGI

Il quadro politico austriaco viene quindi stravolto con la vittoria dell’estrema destra che, stando già a una prima proiezione, otterrebbe 57 seggi su 183 in parlamento (ne aveva 31), mentre i popolari scenderebbero a 52 (da 71), con i socialdemocratici che manterrebbero i loro 40 parlamentari. Il rischio per l’Austria è di ritrovarsi come la Francia, anche perché non è scontato che il Capo dello Stato affidi l’incarico di formare il governo al partito che ha vinto, anche se è consuetudine.

“La sfida per FPO è nominare il cancelliere, se ciò dovesse accadere, devo dire che il ruolo dell’Austria nell’Ue sarebbe significativamente diverso. Il vincitore non avrà la maggioranza assoluta, ma rivendicherà il diritto di guidare una coalizione“, ha dichiarato a Reuters Kathrin Stainer-Haemmerle, docente di scienze politiche presso l’Università di Scienze Applicate della Carinzia.