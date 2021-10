Risultati Elezioni Comunali Sardegna 2021/ Diretta Comuni al voto, affluenza, sindaci e consiglieri eletti

RISULTATI ELEZIONI SARDEGNA 2021 E AFFLUENZA: 98 COMUNI AL VOTO

Oggi aspettiamo i risultati Elezioni Comunali 2021 una settimana dopo l’ultima tornata elettorale. Ecco scattare le Amministrative in 98 Comuni della Sardegna, in contemporanea con il voto nelle altre Regioni a statuto speciale, Sicilia, Trentino (solo domenica 10) e Valle d’Aosta (voto il 19-20 ottobre). Le urne saranno aperte con le modalità simili a quelle viste nelle Comunali dello scorso weekend: si è votato domenica 10 ottobre dalle ore 7 alle 23 e si voterà anche oggi lunedì 11 ottobre dalle 7 alle 14, eventuale ballottaggio domenica 24 e lunedì 25 ottobre.

Si rinnovano sindaci e consiglieri comunali in 98 centri dell’Isola: le operazioni di scrutinio inizieranno lunedì appena ultimate le operazioni di voto e dopo il riscontro dei dati, con i primi risultati in diretta che potranno arrivare già nella prima serata di lunedì 11 ottobre. Ecco qui di seguito la lista dei 98 Comuni al voto, già suddivisi per provincia (non ci sono capoluoghi al voto):

Cagliari: Capoterra, Elmas, Sarroch

Nuoro: Aritzo, Baunei, Belvì, Borore, Cardedu, Dorgali, Dualchi, Fonni, Gadoni, Loculi, Lotzorai, Orani

Orgosolo, Orosei, Orotelli, Ovodda, Silanus, Siniscola, Talana, Tertenia, Triei, Ulassai

Oristano: Albagiara, Baradili, Bonarcado, Cuglieri, Marrubiu, Ollastra, Riola Sardo, Ruinas, Scano di Montiferro, Senis, Siris, Solarussa, Tadasuni, Tramatza, Villaurbana

Sassari: Alà dei Sardi, Ardara, Banari, Benetutti, Bonorva, Borutta, Bulzi, Cargeghe, Codrongianos, Esporlatu, Luras, Martis, Monteleone Rocca Doria, Mores, Muros, Nughedu San Nicolò, Olbia, Olmedo, Sennor, Telti, Trinità d’Agultu e Vignola, Tula Uri

Sud Sardegna: Armungia, Barrali, Buggerru, Carbonia, Decimoputzu, Domusnovas, Escalaplano, Genuri, Gergei, Gesico, Gonnesa, Isili, Las Plassas, Masainas, Narcao, Nuragus, Pauli Arbarei, Perdaxius, San Giovanni Suergiu, San Nicolò Gerrei, San Vito, Sant’Andrea Frius, Sardara, Selegas, Serramanna, Setzu, Soleminis, Turri, Villacidro, Villamar, Villanova Tulo, Villanovaforru, Villaperuccio, Villasalto.

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI SARDEGNA 2021, LE SFIDE PIÙ “POLITICHE”

In questa tornata di Amministrative 2021 in Sardegna ci sono alcune sfide più “politiche” e significative di altre: stiamo parlando di Carbonia, dove recentemente è andato il presidente del Movimento 5 stelle Giuseppe Conte per sostenere il candidato di Articolo 1 e M5s insieme con la vice ministra al Ministero dello Sviluppo economico Alessandra Todde e con l’ex ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina, ma anche Capoterra o Olbia, dove Conte è andato per un altro evento elettorale a sostegno del candidato del centrosinistra e M5s Augusto Navone, candidato sindaco di Olbia da una grande coalizione che va dal M5S a pezzi di Fratelli d’Italia, da Forza Italia ad altri ex esponenti del centrodestra, passando per il Pd e l’intera galassia del centrosinistra olbiese. Il Pd locale ha anche scritto una lettera aperta a Giuseppe Conte per dare “un sincero benvenuto”, ma hanno spiegato “quanto sia stata male amministrata negli ultimi 5 anni” Carbonia, guidata sino ad oggi da un’esponente pentastellata, Paola Massidda.

COME SI VOTA ALLE ELEZIONI COMUNALI IN SARDEGNA

Capire come si vota alle Elezioni Comunali in Sardegna richiede un semplice sforzo di suddivisione dei Comuni presenti: in 95 centri, ovvero quelli minori di 15mila abitanti, si voterà con il sistema maggioritario, mentre nei restanti 3 (superiori a 15mila abitanti) vige quello proporzionale.

– Città < 15mila ab.: non c’è ballottaggio, vince il candidato che ha maggioranza relativa dei voti. A ogni candidato sindaco corrisponde un’unica lista con un numero di candidati al Consiglio comunale che non supera il numero dei seggi: i cittadini che votano per un sindaco esprimono una preferenza anche per la sua lista. Non è permesso il voto disgiunto.

– Città > 15mila ab.: sistema maggioritario con soglia di sbarramento al 3% e doppio turno (possibilità quindi di andare al ballottaggio se nessuno dei candidati raggiunge il quorum). Si vota con una croce sul candidato sindaco, sul simbolo di una lista (e il voto va al candidato collegato), oppure facendo due simboli su un candidato sindaco e su una lista. Concesso il voto disgiunto (voto al candidato e ad una lista non collegata): la scheda elettorale per l’elezione diretta del sindaco e del Consiglio Comunale sarà di colore azzurro, con possibilità di esprimere fino a 2 preferenze (ma di genere opposto). Assieme al voto disgiunto permesso, vige anche la regola della doppia preferenza purché di generi diversi, pena l’annullamento della seconda preferenza.

Quattro in tutto le rilevazioni sull’affluenza degli elettori al voto, con il raffronto dei dati con quelli delle ultime elezioni amministrative dei Comuni interessati: domenica alle ore 12.30, 19.30 e 22.30; lunedì alle ore 15. Qui i focus sulle regole anti-Covid da osservare nei seggi, norme sul Green Pass e cosa succede in caso di errore.

