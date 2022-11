Risultati Elezioni Midterm Usa 2022/ Diretta Congresso: Camera-GOP, Dem tiene Senato?

COME SONO ANDATE LE ELEZIONI MIDTERM USA 2022: CONGRESSO ANCORA IN BILICO

Le Elezioni Midterm Usa 2022 sono concluse ma per avere i risultati definitivi bisognerà attendere forse ancora qualche giorno: il complesso meccanismo elettorale americano conferma la difficoltà in questo momento storico di avere chiara ed evidente la maggioranza dell’elettorato Usa. Il Paese anche dopo il voto di “medio termine”, a metà mandato Presidenza Biden, si ritrova ancora più spaccato. I risultati del Midterm infatti non regalano alcuna “onda rossa” al Partito Repubblicano, ma di contro segnano comunque la quasi certa sconfitta di Biden alla Camera (camera bassa del Congresso) e un testa a testa serrato al Senato (camera alta del Congresso). Mentre mancano ancora alcuni scrutini in diretta dalla costa occidentale americana, si può comunque tracciare un bilancio quasi definitivo: Trump ha strappato a Biden ben 6 seggi alla Camera (1 solo il “change” da Rep a Dem) fissando il dato parziale con 207 seggi davanti ai 188 dei Democratici (da assegnare in totale i 435 seggi), mentre il testa a testa al Senato (35 seggi da assegnare, un terzo del totale, con mandato di 6 anni) vede al momento il vantaggio per 49 a 48 del Partito Democratico Usa.

Le Elezioni Midterm Usa 2022 rischiano dunque di definirsi in extremis specie al Senato: la maggioranza fissata a 51, quando mancano ancora 5 Stati da “chiamare” i risultati vedono soprattutto in Georgia una situazione senza alcun candidato sopra il 50%. Ciò significa che se viene confermato il dato attuale – con il democratico Warnock in lievissimo vantaggio sullo sfidante repubblicano Walker (49,4-48,5) – occorrerà attendere il ballottaggio delle Elezioni Midterm del 6 dicembre, con il voto a quel punto decisivo per assegnare la maggioranza ai Dem o al GOP al Senato. Ricordiamo inoltre che se si finisce 50 seggi pari si mantiene la situazione pre-Midterm, con il voto della vicepresidente Kamala Harris decisivo nella Camera alta del Congresso per mantenere la maggioranza. Al netto di tutto ciò, gli ultimi due anni di mandato Biden si presentano con la situazione largamente attesa dell’anatra zoppa: resta da capire ora se con entrambe le Camere in minoranza, o se invece i Dem riusciranno a limitare i danni mantenendo almeno il Senato.

Complessivamente, i risultati arrivati in diretta nella notte Usa confermano un dato chiaro: i Repubblicani hanno recuperato voti e consenso rispetto alle Elezioni Presidenziali 2020 in questo Midterm 2022, ma non necessario per sbaragliare i Dem e conquistare l’intero Congresso. Sul Senato, mancano ancora gli scrutini finali in Georgia, Arizona, Nevada: come spiega l’analisi di YouTrend, «i Dem favoriti in Arizona, gli altri due sono più incerti. I Dem hanno bisogno di vincere almeno 2 stati su 3 per mantenere il controllo del Senato». Alla Camera invece la maggioranza finale per il Partito di Trump dovrebbe aggirarsi attorno ai 5-15 seggi di vantaggio, diverso comunque dal pronostico pre-Elezioni che dava piena maggioranza con 25-40 seggi di scarto tra i due partiti.

Il trionfo del GOP è arrivato in Florida dove al voto dei Governatori (39 in tutto gli Stati che nelle Elezioni Midterm Usa hanno visto il voto anche per il governo locale) ha visto riconfermare Ron De Santis: Brian Kemp confermato in Georgia contro la dem Stacey Abrams, mentre di contro la democratica Maura Healey diventa la prima donna e prima gay governatrice del Massachusetts. Vittoria a New York per la governatrice uscente Dem Kathy Hochul, così come Gretchen Whitmer viene rieletta Governatrice del Michigan contro la Rep Tudor Dixon. Ko il trumpiano Doug Mastriano in Pennsylvania dove invece viene eletto governatore il democratico Josh Shapiro. Sempre fronte Governatori, Greg Abbott è stato confermato governatore del Texas battendo il dem Beto O’Rourke, al terzo ko consecutivo nelle Elezioni dopo Primarie Dem nel 2020 e il Midterm 2018 contro Ted Cruz. L’attesa è adesso tutta per i risultati degli ultimi Stati da scrutinare, con occhio particolare lo ribadiamo al Midterm di Georgia, Arizona e Nevada.











