Risultati elezioni Nuova Zelanda 2023/ Vince il centrodestra: Christopher Luxon nuovo premier

Elezioni per il Parlamento in Nuova Zelanda: a vincere è stato il centrodestra, che era dato favorito nei sondaggi. Sono state scrutinate più del 96% delle schede, che danno per vincente il Partito Nazionale, il principale partito di centrodestra: ha ottenuto più del 39,1% dei voti. Fermo al 26,7% il Partito Laburista, che ha governato da solo il Paese negli ultimi sei anni, prima con Jacinda Ardern e poi con l’attuale primo ministro Chris Hipkins. La Nuova Zelanda, come riporta Il Post, avrà ora il governo più di destra da decenni.

Case green, salta la direttiva Ue: non c'è l'accordo sul testo/ Se ne riparlerà a dicembre

Il nuovo primo ministro sarà Christopher Luxon, leader del Partito Nazionale: questo formerà una coalizione di governo con ACT, piccolo partito di orientamento liberista che ha ottenuto il 9% dei voti. Il nuovo premier ha 53 anni ed è l’ex amministratore delegato della compagnia aerea nazionale Air New Zealand. È nel parlamento neozelandese dal 2020, anno della sua prima elezione.

Guerra Israele, avvertimenti ignorati dell'intelligence Usa/ Borrell: “Evacuare nord Gaza impossibile”

Elezioni Nuova Zelanda: il centrodestra vince sui Laburisti

Alle elezioni parlamentari dell’ottobre del 2020 in Nuova Zelanda, i Laburisti avevano ottenuto quasi il 50% dei consensi, confermandosi alla gestione del Paese: un plebiscito dovuto anche alla gestione dell’epidemia da Coronavirus, considerata tra le migliori del mondo. I neozelandesi attraversano però da qualche tempo un periodo nel quale hanno, in generale, una sensazione di “stanchezza e frustrazione”, legata all’inflazione e all’aumento dei tassi dei mutui, come spiega Il Post.

I consensi nei confronti del Partito Laburista avevano iniziato a scendere già durante il secondo mandato di Ardern. Durante la campagna elettorale, i partiti avevano spinto su argomenti economici oltre che sul tema dell’aumento dei crimini nel Paese e quello delle disuguaglianze tra non maori e maori. Luxon, grazie al largo consenso, potrà governare senza allearsi con New Zealand First, partito conservatore, nazionalista e populista, al 6,5 per cento dei consensi. Al terzo posto si è posizionato il partito dei Verdi con il 10,7.

Hamas, trovati documenti top secret: i piani dettagliati dell'attacco/ “Colpire mense, scuole e bambini”

© RIPRODUZIONE RISERVATA