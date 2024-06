Risultati elezioni Sudafrica: l’African National Congress non ha la maggioranza/ Prima volta dopo l’apartheid

Le elezioni parlamentari in Sudafrica segnano un netto cambiamento rispetto al passato: i cittadini sono stati chiamati alle urne mercoledì ma le procedure di scrutinio sono andate a rilento e il risultato definitivo è arrivato solamente tre giorni dopo e come previsto dai sondaggi, l’African National Congress (ANC), ha ottenuto meno del 50% per la prima volta da quando nel Paese africano ci sono elezioni libere. L’ANC, storico partito di Nelson Mandela, è sempre stato al governo da dopo l’apartheid: lo sarà anche questa volta, molto probabilmente, ma per la prima volta avrà bisogno di un alleato per raggiungere la maggioranza e governare il Paese.

Al momento il partito ha ottenuto alle elezioni del Sudafrica il 40,1% dei voti, con circa 17 punti in meno rispetto alle elezioni del 2019, che avevano segnato il peggior risultato nella storia dell’ANC, prima ovviamente di quelle del 2024. Nelle elezioni di quest’anno al secondo posto per numero di voti si è piazzata Alleanza Democratica, partito liberista sostenuto dalla minoranza di bianchi: al momento è al 21,7%, come nelle due precedenti elezioni. Al terzo posto si è piazzato invece il partito uMkhonto weSizwe, gruppo dell’82enne ex presidente del Sudafrica Jacob Zuma, che a gennaio è stato espulso proprio dall’ANC.

Risultati elezioni, Sudafrica alle prese con problemi strutturali e corruzione

Il risultato ottenuto dall’Adriana National Congress alle elezioni del Sudafrica è il peggiore di tutta la sua storia e per la prima volta il partito di Nelson Mandela non potrà governare se non creando un’alleanza per ottenere la maggioranza assoluta: il risultato negativo era però atteso, perché il Sudafrica resta un Paese con gravi problemi economici e grandissime diseguaglianze, con un terzo della popolazione ancora senza lavoro, come sottolinea Il Post.

Ci sono inoltre problemi di approvvigionamento energetico con le vecchie centrali elettrice a carbone che non sono sufficienti a soddisfare il fabbisogno del Paese e frequenti blackout. Disastroso è lo stato delle infrastrutture e di molte strade e ancora tanta la delinquenza del Paese, con un numero di omicidi che è cinque volte la media mondiale. L’ANC ha ricevuto più volte critiche per non aver saputo risolvere i problemi strutturali nel Paese, ai quali si aggiungono le accuse di corruzione che hanno interessato lo stesso Ramaphosa.

