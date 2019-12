Risultati Esame Avvocato 2019-2020/ Abbinamenti Corti Appello: Milano corregge Napoli

Il Ministero della Giustizia ha pubblicato le sedi per le correzioni delle prove scritte dell’Esame Avvocato 2019-2020 tenutesi nelle scorse settimane: come da norma, non sono le medesime città a correggere i compiti dei candidati di quella sezione, bensì vi è uno scambio tra le diverse Corti d’Appello per mantenere il più possibile l’imparzialità e ridurre il più possibile eventuali anomalie e “favoritismi”. Una volta formati gli abbinamenti, l’invio dei plichi con le prove scritte avverrà nel giro di pochi giorni e da qui comincerà la lunga serie di correzioni che porterà fino al prossimo giugno quando i portali delle Corti d’Appello comunicheranno online i risultati degli scritti e il calendario degli ammessi alla prova orale che conclude il ciclo dell’Esame Avvocato 19-20. Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha firmato il decreto con tutti gli accoppiamenti: come sempre, la suddivisione avviene in 5 macrogruppi dove le singole Corti si scambiano le prove scritte : qui invece trovate i risultati della Prima Prova (parere civile) della Seconda (parere penale) e qui della Terza (l’atto giudiziario).

ESAME AVVOCATO 2019-2020: TUTTI GLI ABBINAMENTI DELLE CORTI D’APPELLO

Ecco dunque gli abbinamenti scelti dal Ministero della Giustizia per porre la correzione delle prove scritte dell’Esame Avvocato 2019-2020: nel Gruppo A le prove scritte di Trento vengono corrette da Campobasso; Campobasso corretta da Caltanissetta; Caltanissetta corretta da Trento; le prove di Trieste vengono correte da Potenza mentre quelle di Potenza vengono corrette da Perugia; infine, la Corte di Appello di Perugia viene “corretta” da quella di Trento. Nel Gruppo B Messina viene corretta da L’Aquila; Cagliari viene corretta da Ancona; L’Aquila corretta da Brescia; Ancona corretta da Messina; Genova corretta da Cagliari; Brescia corretta da Reggio Calabria e la città calabra viene corretta da Genova. Per il Gruppo C invece gli abbinamenti sono i seguenti: le prove scritte dell’Esame Avvocato di Lecce vengono corrette da Catania; Salerno corretta da Lecce; Firenze corretta da Torino; Torino corretta da Bari; Catania corretta da Firenze; Bari corretta da Salerno. Per il Gruppo D la Corte d’Appello di Catanzaro si fa correggere da Venezia; Palermo corretta da Catanzaro; Venezia corretta da Bologna; Bologna corretta da Palermo. Chiudiamo gli abbinamenti con il Gruppo E, con le città più popolose (e con maggiori quantità di candidati aspiranti avvocati): gli esami di Roma vengono corretti da Napoli; quelli di Milano li corregge la Corte d’Appello di Napoli mentre le prove partenopee vengono corrette dalla Commissione di Milano.

