RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICA: UN GIOVEDÌ RICCO

I risultati Europa League sono come sempre intriganti: al netto delle due squadre romane, che catturano l’attenzione, si giocano altre partite di rilievo e una di queste non può che essere Manchester United Rangers, con i Red Devils che, affidati a Ruben Amorim, hanno confermato le loro difficoltà ma se non altro in campo internazionale sembrano aver trovato un minimo di quadra, devono ancora conquistare la qualificazione agli ottavi ma intanto si sono messi in una posizione di classifica molto interessante, dovendo però fare attenzione alla squadra scozzese che è appena un punto sotto e dunque può operare il sorpasso.

Avremo poi un Tottenham che, in crisi in Premier League, sta trovando nei risultati Europa League un modo per mantenere l’asticella abbastanza alta: non che sia sufficiente ma per ora gli Spurs possono sognare gloria europea, intanto questa sera cercano di blindare le prime otto posizioni così da evitare i playoff, e sul campo dell’Hoffenheim giocheranno una partita contro una squadra che allo stesso modo sta affrontando una flessione importante, tanto da rischiare addirittura la retrocessione nella Zweite Bundesliga. Questo il contesto di alcune gare, tutto il resto lo vivremo in tempo reale con gli attesi risultati Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 7^ GIORNATA

Ore 18:45 Az Alkmaar Roma

Ore 18:45 Bodo/Glimt Maccabi Tel Aviv

Ore 18:45 Fenerbahçe Lione

Ore 18:45 Hoffenheim Tottenham

Ore 18:45 Malmoe Twente

Ore 18:45 Porto Olympiakos

Ore 18:45 Qarabag Steaua Bucarest

Ore 18:45 Viktoria Plzen Anderlecht

Ore 21:00 Eintracht Ferencvaros

Ore 21:00 Elfsborg Nizza

Ore 21:00 Lazio Real Sociedad

Ore 21:00 Ludogorets Midtjylland

Ore 21:00 Manchester United Rangers

Ore 21:00 Paok Salonicco Slavia Praga

Ore 21:00 Rigas Ajax

Ore 21:00 Union Saint Gilloise Braga