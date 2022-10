RISULTATI EUROPA LEAGUE, CLASSIFICHE/ Le squadre qualificate, diretta gol live score

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LE SQUADRE QUALIFICATE

Abbiamo già visto, nel presentare la serata dedicata ai risultati di Europa League, che ci sono delle squadre già qualificate al prossimo turno, e dunque con due giornate di anticipo. Bisogna però fare una distinzione: nessuna di queste infatti ha già blindato il primo posto, dunque c’è ancora la possibilità di giocare il playoff con le terze di Champions League. Ad un passo dagli ottavi troviamo comunque l’Arsenal, che a punteggio pieno ha 5 lunghezze di vantaggio sul Psv e sarebbe certo del primato pareggiando questa sera contro gli olandesi; il Betis cui basta allo stesso modo un punto sul campo del Ludogorets.

La Real Sociedad che dovrà evitare di perdere contro il Manchester United in una sfida che giocherà la prossima settimana a San Sebastian; e il Friburgo, che già questa sera ha il match point casalingo contro l’Olympiacos ormai fuori dai giochi (ma in corsa per la Conference League). Qualificate al prossimo turno, così ci dicono i risultati di Europa League, sono anche Fenerbahçe e Rennes nel gruppo B: questa sera a Istanbul ci sarà una bellissima sfida diretta per il primato, entrambe infatti hanno 10 punti in classifica. Quasi fatta per la rivelazione belga Union St. Gilloise, anche perché il match tra Union Berlino e Braga darà una grossa mano… (agg. di Claudio Franceschini)

ROMA E LAZIO SPERANO!

Stiamo per vivere un nuovo appuntamento dedicato ai risultati di Europa League: giovedì 27 ottobre consueto via alle partite alle ore 18:45, in questa fascia oraria si gioca Lazio Midtjylland (gruppo F) mentre alle ore 21:00 avremo la seconda tornata di gare, con l’appuntamento dedicato anche a HJK Helsinki Roma (gruppo C). Mancano 180 minuti al termine della fase a gironi: nella quinta giornata le due capitoline vanno alla ricerca dei punti utili per continuare a inseguire la qualificazione (sia essa direttamente agli ottavi o ai playoff), sapendo che, comunque vadano le cose, il pass non potrà arrivare questa sera.

Analizzando poi i risultati di Europa League ci accorgiamo che ci sono delle squadre che il prossimo turno lo hanno già aritmeticamente conquistato, e alcune di esse sono anche certe del primo posto nel girone; tra queste il meraviglioso Arsenal di inizio stagione, che sta lottando per la Premier League ma naturalmente si vuole togliere qualche sfizio anche in campo internazionale. Non resta allora che aspettare che si giochi per scoprire cosa succederà nei risultati di Europa League di oggi, e come cambieranno le classifiche degli otto gironi coinvolti; nel frattempo possiamo fare la nostra consueta valutazione a bocce ferme riguardo la serata che ci attende.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Europa League dunque ci consegnano gli impegni di Lazio e Roma: partite sulla carta abbordabili, ma che certamente non vanno prese alla leggera ricordando per esempio che i biancocelesti hanno perso 5-1 sul campo del Midtjylland a metà settembre, mentre la Roma ha ottenuto appena 4 punti nel suo girone. A proposito di questo, per l’appunto, le due romane vanno alla ricerca di un posto al sole: nel gruppo F se non altro tutte le quattro squadre hanno 5 punti e dunque una vittoria della Lazio questa sera sarebbe quasi definitiva (poi però attenzione, perché ci sarà la trasferta sul campo del Feyenoord).

La Roma dal canto suo ha bisogno non solo di vincere in Finlandia ma anche di un risultato positivo da parte del Betis, sapendo che questo allontanerebbe il primo posto nel girone (comunque già molto complicato) ma eviterebbe di dover battere il Ludogorets con due gol di scarto. Insomma: dopo aver vinto la Conference League José Mourinho ci si potrebbe ritrovare nel 2023, naturalmente la Roma ha nelle sue corde la possibilità di arrivare al prossimo turno della competizione che sta giocando ma le risposte ci verranno fornite dai risultati di Europa League, tra poco si tornerà in campo per la quinta giornata dei gironi…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 5^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:45 Zurigo Bodo/Glimt

Ore 18:45 Psv Arsenal

CLASSIFICA: Arsenal 12, Psv 7, Bodo/Glimt 4, Zurigo 0

GRUPPO B

Ore 18:45 Fenerbahçe Rennes

Ore 18:45 Aek Larnaca Dinamo Kiev

CLASSIFICA: Fenerbahçe 10, Rennes 10, Aek Larnaca 3, Dinamo Kiev 0

GRUPPO C

Ore 18:45 Ludogorets Betis

Ore 21:00 HJK Helsinki Roma

CLASSIFICA: Betis 10, Ludogorets 7, Roma 4, HJK Helsinki 1

GRUPPO D

Ore 18:45 Malmoe Union St. Gilloise

Ore 18:45 Union Berlino Braga

CLASSIFICA: Union St. Gilloise 10, Braga 7, Union Berlino 6, Malmoe 0

GRUPPO E

Ore 21:00 Manchester United Sheriff

Ore 21:00 Omonia Nicosia Real Sociedad

CLASSIFICA: Real Sociedad 12, Manchester United 9, Sheriff 3, Omonia Nicosia 0

GRUPPO F

Ore 18:45 Lazio Midtjylland

Ore 21:00 Sturm Graz Feyenoord

CLASSIFICA: Feyenoord 5, Midtjylland 5, Lazio 5, Sturm Graz 5

GRUPPO G

Ore 21:00 Friburgo Olympiacos

Ore 21:00 Nantes Qarabag

CLASSIFICA: Friburgo 12, Qarabag 7, Nantes 3, Olympiacos 1

GRUPPO H

Ore 21:00 Ferencvaros Monaco

Ore 21:00 Stella Rossa Trabzonspor

CLASSIFICA: Ferencvaros 9, Trabzonspor 6, Monaco 6, Stella Rossa 3











