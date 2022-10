Diretta Bodo/Glimt Arsenal/ Streaming video tv: trasferta ostica (Europa League)

DIRETTA BODO/GLIMT ARSENAL: TRASFERTA OSTICA PER I GUNNERS!

Bodo/Glimt Arsenal, in diretta giovedì 13 ottobre alle ore 18.45 presso l’Aspmyra Stadion di Bodo, sarà una sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Europa League. Un nuovo confronto tra le due squadre, questa volta in terra norvegese, a sette giorni dalla sfida dell’Emirates: in quell’occasione vittoria Gunners per 3-0 grazie alle reti di Nketiah, Holding, Vieira.

Con la gara contro il PSV ancora da recuperare – rinviata per la morte della Regina Elisabetta, l’Arsenal ha raccolto 6 punti nelle due gare giocate. Punteggio pieno e qualificazione sempre più vicina. Il Bodo/Glimt, invece, ha raccolto 4 punti nelle prime tre giornate, frutto di una vittoria, un pareggio e una sconfitta.

BODO/GLIMT ARSENAL STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Bodo/Glimt Arsenal sarà trasmessa dalla televisione satellitare: gli abbonati Sky dunque potranno avvalersi del loro decoder per assistere alla partita di Europa League (e questo sarà valido per gli altri match forniti dall’emittente), ovviamente con la possibilità di seguirne le immagini in diretta streaming video, grazie all’applicazione Sky Go che non comporta costi aggiuntivi. Per la partita in questione poi ci sarà l’alternativa di DAZN, che trasmette a sua volta l’Europa League 2022/23.

PROBABILI FORMAZIONI BODO/GLIMT ARSENAL

Qualche ballottaggio ancora da valutare per le probabili formazioni della diretta Bodo/Glimt Arsenal. Partiamo dalla compagine norvegese, in campo con il 4-3-3: Haikin, Wembangomo, Lode, Moe, Sampsted, Vetlesen, Berg, Saltnes, Mvuka Mugisha, Espejord, Pellegrino. Passiamo adesso ai Gunners, schierati da Arteta con il 3-4-1-2: Turner, Tomiyasu, Holding, Gabriel, Marquinhos, Lokonga, Xhaka, Tierney, Vieira, Nketiah, Martinelli.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Le quote per le scommesse della diretta Bodo/Glimt Arsenal vedono favorita la formazione londinese. Prendiamo spunto dalle quotazioni di Eurobet e analizziamo l’1-X-2: la vittoria del Bodo/Glimt è data a 6,75, il pareggio è quotato 4,75, il successo dell’Arsenal è dato a 1,42. Secondo i bookmakers sarà una partita ricca di reti e di emozioni: l’Under 2,5 è a 2,30, mentre l’Over 2,5 è a 1,55. Infine le quote di Gol e No Gol, rispettivamente a 1,72 e 2,00.

