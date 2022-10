Risultati Europa League, classifiche/ Diretta gol live score dei gironi (4^ giornata)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: IN CAMPO LAZIO E ROMA!

Eccoci a un nuovo appuntamento con i risultati di Europa League: giovedì 13 ottobre come di consueto le partite prendono il via alle ore 18:45 e poi avremo le gare della fascia oraria delle ore 21:00. Siamo nella 4^ giornata della fase a gironi: lo abbiamo già visto martedì e mercoledì con la competizione principale, questo turno inaugura le sfide di ritorno nella formula round robin e dunque le partite sono le stesse di una settimana fa, ma ovviamente a campi invertiti.

Giocano anche le due italiane: Betis Roma andrà in scena alle ore 18:45 mentre Lazio Sturm Graz sarà alle ore 21:00. Per entrambe le capitoline si tratta di riscattare i cattivi risultati maturati sette giorni fa, per la Roma addirittura una sconfitta interna che ha messo a rischio la qualificazione al prossimo turno, anche se le altre avversarie con cui i giallorossi dovranno giocare daranno sicuramente meno fastidio di un Betis a punteggio pieno.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque per i risultati di Europa League si gioca davvero tra poco: abbiamo parlato della Roma, che in campionato è ripartita di slancio e si trova a 4 punti dalla vetta occupata dal Napoli, continuando a vincere e convincere ma anche dovendo accettare qualche infortunio di troppo, ultimo in ordine temporale quello di Dybala. In Europa League invece storia diversa, perché la Roma di José Mourinho ha battuto solo l’HJK Helsinki e per il resto ha perso sia contro il Ludogorets che contro il Betis, appunto in casa.

Se il tema era quello di evitare il playoff e qualificarsi direttamente agli ottavi le cose non stanno andando per il verso giusto. Più possibilità le ha sicuramente la Lazio, perché nel suo girone la situazione è francamente incredibile: quattro squadre a quota 4 punti e può succedere di tutto, diventa imprescindibile di conseguenza battere lo Sturm Graz per avere una possibilità di prendersi il primo posto in classifica con due giornate da giocare. Vedremo cosa succederà tra poco…

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 4^ GIORNATA

GRUPPO A

Ore 18:45 Bodo/Glimt Arsenal

Ore 18:45 Psv Zurigo

CLASSIFICA: Arsenal 6, Psv 4, Bodo/Glimt 3, Zurigo 0

GRUPPO B

Ore 18:45 Dinamo Kiev Rennes

Ore 18:45 Aek Larnaca Fenerbahçe

CLASSIFICA: Fenerbahçe 7, Rennes 7, Aek Larnaca 3, Dinamo Kiev 0

GRUPPO C

Ore 18:45 Betis Roma

Ore 21:00 Ludogorets HJK Helsinki

CLASSIFICA: Betis 9, Ludogorets 4, Roma 3, HJK Helsinki 1

GRUPPO D

Ore 18:45 Union St. Gilloise Braga

Ore 21:00 Union Berlino Malmoe

CLASSIFICA: Union St. Gilloise 9, Braga 6, Union Berlino 3, Malmoe 0

GRUPPO E

Ore 21:00 Manchester United Omonia Nicosia

Ore 21:00 Real Sociedad Sheriff

CLASSIFICA: Real Sociedad 9, Manchester United 6, Sheriff 3, Omonia Nicosia 0

GRUPPO F

Ore 18:45 Feyenoord Midtjylland

Ore 21:00 Lazio Sturm Graz

CLASSIFICA: Feyenoord 4, Midtjylland 4, Lazio 4, Sturm Graz 4

GRUPPO G

Ore 18:45 Nantes Friburgo

Ore 18:45 Qarabag Olympiacos

CLASSIFICA: Friburgo 9, Qarabag 6, Nantes 3, Olympiacos 0

GRUPPO H

Ore 21:00 Trabzonspor Monaco

Ore 21:00 Ferencvaros Stella Rossa

CLASSIFICA: Ferencvaros 6, Monaco 6, Trabzonspor 3, Stella Rossa 3











