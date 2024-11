RISULTATI EUROPA LEAGUE: MALE LA ROMA

Come terminano i risultati Europa League delle partite pomeridiane? Union SG Roma termina con un pareggio per 1-1, dopo una gara intensa e combattuta fino all’ultimo. La Roma era riuscita a portarsi in vantaggio grazie a un’azione orchestrata da Lorenzo Pellegrini, che ha messo in area un cross perfetto. Gianluca Mancini si è elevato sopra tutti e, con un colpo di testa preciso, ha infilato il pallone nell’angolino destro della porta, siglando lo 0-1.

Galatasaray Tottenham si chiude con una vittoria sofferta per 3-2 a favore dei padroni di casa, dopo un finale in cui gli ospiti hanno accorciato le distanze e tentato di completare la rimonta. Il Galatasaray, in vantaggio per 3-1, ha visto il Tottenham riaprire la partita grazie a un gol di Solanke, che ha trovato la rete da distanza ravvicinata su assist di Pedro Porro, portando il risultato sul 3-2. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: FINE PRIMO TEMPO

Come stanno andando i risultati di Europa League delle gare delle 18,45? Si conclude sullo 0-0 il primo tempo tra Union SG e Roma, in una gara caratterizzata da grande intensità ma senza reti. La Roma ha dovuto gestire un momento di difficoltà quando Zeki Celik ha ricevuto un cartellino giallo per un intervento duro, costringendolo a giocare con cautela per il resto della partita.

Si chiude sul 3-1 per il Galatasaray il primo tempo di una partita spettacolare contro il Tottenham. La squadra turca ha mostrato grande incisività, trascinata da un brillante Victor Osimhen, autore di una doppietta. (agg. Gianmarco Mannara)

RISULTATI EUROPA LEAGUE: SI COMINCIA!

Stiamo per dare il via al giovedì dedicato ai risultati Europa League: possiamo fare un ideale salto nel passato, dopo quello che ha riguardato l’Anderlecht, poiché siamo alla prima edizione con il girone unico andiamo a ricordare quale sia stata l’ultima con un tabellone tennistico, cioè prima dell’introduzione dei gironi con le sue varie formule. Scopriamo che, oltre al fatto che ovviamente si chiamasse ancora Coppa Uefa, questa ultima volta è avvenuta nel 2003-2004: si partiva da un preliminare e poi due turni che di fatto facevano già parte della fase finale, quell’anno le italiane al via erano Perugia, Parma, Roma, Inter e Udinese.

Friulani subito eliminati, Perugia e Parma sarebbero cadute ai sedicesimi mentre la Roma agli ottavi contro il Valencia, poi campione sotto la guida di Rafa Benitez grazie alla finale vinta contro il Marsiglia, che ai quarti aveva fatto fuori l’Inter. Sono passati 20 anni e oltre, adesso siamo davvero entrati in una nuova era e bisogna continuare a scoprire come procederanno le cose in un girone unico che promette davvero tanto spettacolo, a tale proposito ci possiamo mettere comodi e assistere alle prime partite della quarta giornata perché finalmente è arrivato il momento che stavamo aspettando, i risultati Europa League stanno per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

RITORNO AL PASSATO

Con gli imminenti risultati Europa League pronti a farci compagnia fa sicuramente piacere parlare dell’Anderlecht, cioè una delle tre squadre (le altre sono Lazio e Tottenham) che dopo tre giornate del torneo sono a punteggio pieno in classifica e guardano con grande fiducia alla qualificazione diretta agli ottavi. Fa piacere, perché si tratta di una sorta di ritorno ai fasti del passato: l’Anderlecht ancora oggi ha il record di vittorie in campionato (34) e ha un totale di 57 trofei nazionali, ma non festeggia il titolo dal 2017 e nello stesso anno ha anche vinto il suo ultimo torneo, la Supercoppa messa in bacheca per la tredicesima volta.

Bruges, Genk e Union Saint Gilloise hanno sfruttato il momento di calo da parte dei biancomalva, che per l’appunto hanno un blasone non indifferente: basti pensare che in due occasioni l’Anderlecht ha vinto la Coppa delle Coppe e in una la Coppa Uefa, certo siamo oltre 40 anni fa ma si tratta comunque di un tris di tutto rispetto, purtroppo oggi le cose non stanno andando allo stesso modo ma questo grande avvio nei risultati Europa League fa sperare che una società di grande tradizione possa tornare ai livelli di un tempo, sarebbe anche interessante per dare un po’ di pepe alla competizione. Intanto vedremo cosa succederà questa sera… (agg. di Claudio Franceschini)

LAZIO E ROMA, STORIE DIVERSE!

Pronti ai risultati Europa League che torneranno a farci compagnia giovedì 7 novembre 2024: siamo arrivati alla quarta giornata di questa entusiasmante prima fase che è composta da un girone unico da 36 squadre, tra cui anche le due italiane. Union Saint Gilloise Roma va in scena alle ore 18:45, Lazio Porto alle ore 21:00, e sono storie diverse per le squadre della nostra capitale con una Lazio che sta davvero facendo furore, un discorso che si estende anche al campionato e che nei risultati Europa League ha finora portato in dote tre vittorie e il primo posto in classifica in compagnia di Tottenham e Anderlecht, e dunque una qualificazione diretta agli ottavi che è sempre più vicina.

La Roma invece fatica: in campo internazionale ha vinto la sua prima partita ma insegue sempre il posto nei playoff, che al momento rappresenta il primo e più concreto obiettivo, in Serie A sappiamo che il primo posto dista ben 12 punti ma la squadra è anche lontana 9 lunghezze dalla quota Champions League, anche se ora potrebbe rilanciarsi con una trasferta che, al netto di quanto accaduto sul campo dell’Elfsborg, appare abbordabile. Questi i temi principali della serata per i risultati Europa League, ma ce ne sono ovviamente altri che ora proveremo a scandagliare.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA SITUAZIONE NEL GIRONE

Non vediamo l’ora di scoprire cosa succederà nei risultati Europa League questa sera: lo scenario è davvero intrigante e ci sta regalando tante conferme, come appunto una Lazio che forse è anche leggermente al di sopra delle aspettative (il calendario ha influito, stasera contro il Porto il primo vero test per i biancocelesti) e sorprese, l’Anderlecht per esempio insegue le glorie del passato e per il momento sta facendo tutto benissimo, punteggio pieno e la possibilità di andare in fuga visto che la trasferta lettone contro il Rigas vede i belgi partire nuovamente favoriti, pur se nei risultati Europa League le sorprese non sono mancate.

Sono arrivati tre pareggi per il Manchester United, che ha deciso di cambiare: esonerato Erik Ten Hag, per il momento la squadra è affidata a Ruud Van Nistelrooy ma presto scatterà l’ora di Ruben Amorim, per il quale i Red Devils hanno pagato la clausola a conferma di quanto puntino su di lui per tornare grandi. Tra le altre possiamo citare il Fenerbahçe di José Mourinho che ha fatto ampiamente parlare di sé nei giorni scorsi, dichiarazioni forti nei confronti della sua squadra del campionato turco e intanto sono 5 i punti nella classifica di Europa League, ma stasera un match a suo favore sul campo di una Dinamo Kiev che non ha raccolto nulla.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 4^ GIORNATA

Ore 18:45 Bodo/Glimt Qarabag 1-2

Ore 18:45 Elfsborg Braga 1-1

Ore 18:45 Steaua Bucarest Mditjylland 2-0

Ore 18:45 Eintracht Slavia Praga 1-0

Ore 18:45 Galatasaray Tottenham 3-2

Ore 18:45 Ludogorets Athletic Bilbao 1-2

Ore 18:45 Nizza Twente 2-2

Ore 18:45 Olympiakos Rangers 1-1

Ore 18:45 Union Saint Gilloise Roma 1-1

Ore 21:00 Ajax Maccabi Tel Aviv

Ore 21:00 Az Alkmaar Fenerbahçe

Ore 21:00 Dinamo Kiev Ferencvaros

Ore 21:00 Hoffenheim Lione

Ore 21:00 Lazio Porto

Ore 21:00 Manchester United Paok Salonicco

Ore 21:00 Viktoria Plzen Real Sociedad

Ore 21:00 Rigas Anderlecht

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Eintracht, Galatasaray, Athletic Bilbao, 10

Steaua Bucarest, Lazio, Tottenham, Anderlecht 9

Ajax, Midtjylland, Bodo/Glimt 7

Lione, Rangers, Olympiakos, Besiktas 6

Fenerbahçe, Roma 5

Porto, Slavia Praga, Real Sociedad, Hoffenheim 4

Viktoria Plzen, Manchester United, Elfsborg, Ferencvaros, Az Alkmaar, Malmoe, Braga, Twente, Qarabag 3

Union Saint Gilloise, Nizza 2

Paok Salonicco, Rigas, Ludogorets 1

Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev 0