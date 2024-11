RISULTATI EUROPA LEAGUE: LA ROMA RISCHIA!

I risultati Europa League tornano a farci compagnia oggi, giovedì 28 novembre, con la solita lista lunga di partite che questa volta valgono per la quinta giornata del girone unico. Tra le altre gare, sempre racchiuse nelle due fasce orarie ormai note, avremo Lazio Ludogorets alle ore 18:45 e Tottenham Roma alle ore 21:00, impegni che possiamo considerare diametralmente opposti per le due romane come del resto differente è il loro rendimento nei risultati Europa League. Claudio Ranieri torna a confrontarsi con le coppe: il suo terzo ritorno sulla panchina della Roma è coinciso con una sconfitta di misura a Napoli e ora bisogna provare a raddrizzare le cose in Europa League.

Anche qui però, ironia della sorte, la prima di Ranieri è tostissima: altra trasferta e stavolta a Londra, casa di un Tottenham che nel torneo sta facendo molto bene e che nel fine settimana si è permesso di battere il Manchester City, al netto della crisi degli Sky Blues è comunque un clamoroso 4-0 esterno per una squadra che ha enormi qualità e, almeno per il momento, dà la netta sensazione di essere superiore a una Roma ancora in cerca di se stessa, e che potrebbe anche operare delle scelte almeno sulla competizione cui dare la priorità. Resta il fatto che, al netto della situazione, la partita contro il Tottenham nei risultati Europa League è assolutamente affascinante e tutta da vivere.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: LAZIO SUL VELLUTO

Se la Roma rischia grosso, i risultati Europa League ci dicono che una Lazio in volo dovrebbe rischiare ben poco contro il Ludogorets, in una sfida che appare come un testa-coda visto che i bulgari hanno fin qui raccolto un solo punto e sembrano tagliati fuori dalla corsa ai playoff. Sogna invece Marco Baroni, che con la vittoria contro il Bologna si è confermato in piena lotta per lo scudetto e in Europa League ha sorpreso tutti, vincendo le prime quattro partite tra cui quella contro il Porto e prendendosi la vetta solitaria della classifica, un risultato che era tutt’altro che atteso quando è cominciata la stagione.

Diciamo che battere il Ludogorets allo stadio Olimpico garantirebbe alla Lazio la qualificazione agli ottavi con largo anticipo (si era detto che 15 punti potessero essere sufficienti), ma adesso è anche giusto dire che per i biancocelesti non si devono porre limiti perché la squadra sta girando alla grande, Baroni è davvero bravo a coinvolgere tutti e anche questa sera potrebbe arrivare una vittoria per proseguire una grande serie, i risultati Europa League ci diranno se la Lazio potrà festeggiare gli ottavi (non sarà comunque possibili in termini aritmetici) e aggiungerà un altro tassello a una stagione fin qui straordinaria e oltre le aspettative.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: 5^ GIORNATA

Ore 18:45 Az Alkmaar Galatasaray

Ore 18:45 Anderlecht Porto

Ore 18:45 Athletic Bilbao Elfsborg

Ore 18:45 Besiktas Maccabi Tel Aviv

Ore 18:45 Dinamo Kiev Viktoria Plzen

Ore 18:45 Lazio Ludogorets

Ore 18:45 Qarabag Lione

Ore 18:45 Rigas Paok Salonicco

Ore 21:00 Braga Hoffenheim

Ore 21:00 Steaua Bucarest Olympiakos

Ore 21:00 Ferencvaros Malmoe

Ore 21:00 Manchester United Bodo/Glimt

Ore 21:00 Midtjylland Eintracht

Ore 21:00 Nizza Rangers

Ore 21:00 Real Sociedad Ajax

Ore 21:00 Slavia Praga Fenerbahçe

Ore 21:00 Tottenham Roma

Ore 21:00 Twente Union Saint Gilloise

CLASSIFICA EUROPA LEAGUE

Lazio 12

Ajax, Galatasaray, Eintracht, Anderlecht, Athletic Bilbao 10

Tottenham, Steaua Bucarest 9

Lione, Rangers, Olympiakos, Bodo/Glimt, Midtjylland 7

Ferencvaros, Manchester United, Vitktoria Plzen, Az Alkmaar, Besiktas 6

Hoffenheim, Roma, Fenerbahçe 5

Porto, Slavia Praga, Elfsborg, Real Sociedad, Braga 4

Twente, Malmoe, Qarabag 3

Union Saint Gilloise, Nizza, Rigas 2

Paok Salonicco, Ludogorets 1

Maccabi Tel Aviv, Dinamo Kiev 0