RISULTATI EUROPA LEAGUE/ L’Atalanta ad Anfield per crederci! Diretta gol live score quarti (11 aprile 2024)

Dopo aver dato ampio spazio al derby Milan Roma, possiamo tornare a dedicarci a Liverpool Atalanta nella nostra panoramica sui risultati Europa League. I Reds di Jurgen Klopp sono evidentemente l’avversaria peggiore possibile per i nerazzurri, anche se potrebbero avere la testa più sulla grande lotta in Premier League, obiettivo che per il Liverpool evidentemente sarà ancora più importante della Europa League. Questo potrebbe essere un minimo vantaggio per l’Atalanta, che però d’altronde è in corsa ancora su tre fronti e quindi ha un calendario che non ha nulla da invidiare a quello dei Reds.

Servirebbe la Dea delle migliori serate europee del ciclo di Gian Piero Gasperini, che ha già espugnato Anfield con un leggendario 0-2 il 25 novembre 2020 con i gol di Josip Ilicic e Robin Gosens in Champions League, anche se a Bergamo aveva vinto il Liverpool 0-5. Ripetere il colpaccio sarebbe comunque un’impresa leggendaria, l’Atalanta giocherà sapendo di non avere niente da perdere e tutto da guadagnare in questa sfida, anche se ovviamente il coefficiente di difficoltà è il più alto possibile, da quarto di Champions più che di Europa League… (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

TRE ITALIANE IN CAMPO!

I risultati Europa League saranno un appuntamento imperdibile per l’andata dei quarti oggi, giovedì 11 aprile 2024, perché le squadre italiane sono protagoniste in maniera speciale tra le migliori otto formazioni della seconda competizione europea per club e quindi dovremo seguire con enorme attenzione quanto succederà questa sera, sebbene naturalmente i verdetti circa i risultati Europa League diventeranno definitivi tra una settimana, quando si giocheranno le partite di ritorno a campi invertiti e sapremo chi si qualificherà per le semifinali.

Andiamo allora senza ulteriori indugi a scoprire che cosa succederà questa sera, ricordando che ai quarti gli orari d’inizio delle partite non saranno più spalmati su due fasce e di conseguenza l’appuntamento con i risultati Europa League sarà solamente alle ore 21.00, quando inizieranno Bayer Leverkusen West Ham, Benfica Marsiglia e naturalmente il big-match Liverpool Atalanta e il derby Milan Roma, le emozioni saranno garantite e in particolare per la Dea sarà fondamentale reggere l’urto di Anfield (dove in verità ha già vinto in Champions League) per poi giocarsi un sogno al ritorno a Bergamo.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: TUTTI I RIFLETTORI PER IL DERBY A SAN SIRO

Abbiamo parlato dell’Atalanta che merita grande attenzione con la sua sfida stellare nei risultati Europa League, però naturalmente in Italia l’attesa è ancora più grande per il derby Milan Roma. Per i rossoneri sta diventando una costante affrontare avversarie nazionali anche in Europa, l’anno scorso andò alla grande contro il Napoli e decisamente bene contro l’Inter, adesso siamo in Europa League ma anche la sfida contro la Roma avrà un fascino straordinario. Il Milan in queste settimane sta bene, potrebbe essere leggermente favorito ma naturalmente questi sono calcoli rischiosi da fare in situazioni di questo genere.

D’altronde anche la Roma ha migliorato il proprio rendimento da quando in panchina è arrivato Daniele De Rossi, anche se evidentemente nelle Coppe europee il suo predecessore José Mourinho (con il quale sarebbe stato ancora più derby) era una garanzia, come ha dimostrato anche alla Roma con il trionfo in Conference League e la sconfitta solo ai calci di rigore nella finale della scorsa stagione contro il Siviglia. Di certo ne vedremo delle belle, in una sfida incastonata tra il derby di Roma di sabato scorso e quello di Milano dopo il match di ritorno, per non farci mancare nulla in questo super mese di aprile.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ANDATA QUARTI DI FINALE

Ore 21.00

Bayer Leverkusen West Ham

Benfica Marsiglia

Liverpool Atalanta

Milan Roma











