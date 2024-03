Diretta sorteggio quarti Europa League 2024/ Streaming video tv live: Atalanta, Milan e Roma (oggi 15 marzo)

SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE 2024: ATALANTA, MILAN E ROMA PROVANO L’IMPRESA

La diretta del sorteggio dei quarti di Europa League 2023-2024 ci terrà compagnia presso la sede della Uefa a Nyon alle ore 13.00 di oggi, venerdì 15 marzo 2024: l’appuntamento si annuncia fondamentale per le otto squadre che attendono di conoscere il nome delle loro avversarie nel terzo turno della fase ad eliminazione diretta della Europa League, ma anche la composizione del tabellone completo sino alla finale, dal momento che verranno sorteggiati anche gli abbinamenti per le semifinali, di conseguenza ecco che questo sarà l’ultimo sorteggio dell’anno in Europa League.

Dobbiamo naturalmente ricordare che la diretta del sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2024 vedrà protagoniste le vincenti degli ottavi di cui abbiamo avuto ieri sera gli incontri di ritorno, tra le quali naturalmente anche Atalanta, Milan e Roma in rigoroso ordine alfabetico.

Possiamo brevemente ricordare come funziona la diretta del sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2024, che come da tradizione sarà adesso completamente “libero”. Nessun paletto da regolamento: non ci saranno squadre teste di serie, si potranno affrontare due squadre della stessa nazione e anche compagini che si fossero già affrontate nella prima parte della stagione europea, quindi per l’Italia un derby è possibilità concreta. Ora però è arrivato il momento di scoprire più nel dettaglio tutto ciò che riguarda la diretta del sorteggio dei quarti di finale di Europa League 2024…

COME VEDERE IL SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE 2024 IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv del sorteggio dei quarti di Europa League è garantita dalla televisione satellitare: gli abbonati potranno dunque rivolgersi al canale Sky Sport 24, che si trova al numero 200 della piattaforma. Infine ricordiamo che la diretta streaming video del sorteggio dei quarti di Europa League sarà disponibile tramite il servizio Sky Go ma sarà fornita senza costi aggiuntivi pure attraverso il sito ufficiale della federazione europea, vale a dire www.uefa.com.

SORTEGGIO QUARTI EUROPA LEAGUE 2024: LE SQUADRE PARTECIPANTI

La diretta del sorteggio dei quarti di Europa League 2024 vedrà quindi logicamente protagoniste le otto squadre ancora in corso, tra le quali ben tre su otto sono italiane, motivo per cui un derby è possibilità concreta. L’Atalanta ha avuto la meglio sullo Sporting Lisbona dopo una bellissima doppia sfida grazie alla vittoria per 2-1 di ieri sera a Bergamo; il Milan ha vinto anche a Praga completando l’opera già messa in discesa con il successo dell’andata a San Siro; la Roma infine ieri sera si è permessa di perdere con il minimo scarto a Brighton, dopo il meraviglioso 4-0 dell’andata.

Detto delle nostre tre rappresentanti, la diretta del sorteggio dei quarti di Europa League 2024 avrà poi due formazioni inglesi, cioè il West Ham e soprattutto il Liverpool, sulla carta favorita numero 1 per il successo finale, specie dopo la pazzesca dimostrazione di forza contro lo Sparta Praga; ecco poi per la Germania il Bayer Leverkusen, capolista della Bundesliga che però ha sofferto molto più del previsto per eliminare un ottimo Qarabag; infine, completano il quadro il Benfica e l’Olympique Marsiglia, per rappresentare anche Portogallo e Francia in questa diretta del sorteggio dei quarti di Europa League 2024 che avrà davvero tanti nomi nobili.

