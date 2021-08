RISULTATI EUROPA LEAGUE/ Diretta gol live score: l’andata del terzo turno

OGGI IL 3° TURNO DI QUALIFICAZIONE ALL’EUROPA LEAGUE

Si alza il sipario sui risultati dell’Europa League di oggi, 5 agosto 2021: il tabellone del terzo turno di qualificazione della seconda competizione per club della UEFA entra nel vivo delle gare di andata, con il ritorno che verrà disputato il prossimo 12 agosto, ultimo step prima dei play off che qualificheranno le ultime squadre alla fase a gironi di Europa League. Sarà proprio nella fase a gironi che entreranno in scena le due squadre italiane impegnate nella prima fase della competizione, il Napoli e la Lazio, che saranno teste di serie nel loro sorteggio. Il programma gare odierno si aprirà con una sfida tra outsider, due compagini delle ex repubbliche sovietiche del Kazakhstan e dell’Armenia: il Kairat Almaty sfiderà infatti l’Alashkert, per queste due formazioni già l’accesso ai play off potrebbe rappresentare un obiettivo straordinario, mentre la fase a gironi al momento sarebbe ancora un sogno proibito. Fischio d’inizio alle ore 16.00 italiane, poi toccherà a tutte le altre partite di questa ricca giornata di Europa League.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: I MATCH DI OGGI

Nel programma odierno di Europa League, si proseguirà alle ore 17.45 con una formazione di sicuro blasone, ovvero gli scozzesi del Celtic che affronteranno in trasferta i ceki dello Jablonec. Sfida che aprirà un nuovo ciclo per la formazione glasvegiana che dopo un decennio ha abdicato nella scorsa stagione, lasciando il titolo di Scozia e il conseguente accesso ai preliminari di Champions ai Rangers. Alle 18.00 la formazione di Gibilterra del Lincoln, uscita dai preliminari di Champions dove ha fatto la storia superando un turno contro i lussemburghesi del Fola, affronterà gli slovacchi dello Slovan Bratislava, mentre i ciprioti dell’Omonia alla stessa ora affronteranno gli estoni del Flora. Alle ore 20.00 molto interessante il match tra i turchi del Galatasaray, tra i favoriti nel cammino verso la fase a gironi, e gli scozzesi del St. Johnstone, che tornano a respirare l’aria di una grande sfida europea. Gli sloveni del Mura attendono i lituani dello Zalgiris Vilnius, mentre gli austriaci del Rapid Vienna alle 20.30 ospiteranno i ciprioti dell’Anorthosis.

RISULTATI EUROPA LEAGUE: ELENCO PARTITE E ORARI

Ore 16:00 Kairat-Alashkert



Ore 17:45 Jablonec-Celtic



Ore 18:00 Lincoln-Slovan Bratislava

Ore 18:00 Omonoia-Flora

Ore 20:00 Galatasaray-St Johnstone

Ore 20:00 Mura-Zalgiris

Ore 20:30 Rapid Vienna-Anorthosis

