Risultati Europei basket femminile 2019/ Diretta live score 2^ giornata (28 giugno)

Si accende oggi venerdì 28 giugno la seconda giornata per i risultati degli Europei di basket femminile 2019: la parola torna quindi al parquet di Lettonia e Serbia, paesi organizzatori della manifestazione continentale e anche oggi ci si para davanti un programma quanto mai fitto. Di fatto non verrà lasciato alcun respiro alle protagoniste di questa edizione degli Europei di basket femminile 2019 e pure alle azzurre di coach Crespi che già ieri ci hanno fatto emozionare nella partita contro la Turchia. Di riflesso al programma di ieri, ecco che anche oggi saranno ben otto gli incontri previsti, per i 4 gironi: pur dopo appena 24 ore dal primo turno della fase a gironi nessuno rimarrà in panchina quindi e si potrà tirare un sospiro di sollievo solo nella giornata di sabato 29 giugno. Da calendario infatti va ricordato che la terza e ultima giornata dei risultati degli Europei di basket femminile 2019 avrà luogo solo il 30 giugno e già il giorno dopo cominceranno gli incontri del tabellone finale.

RISULTATI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2019: LE PARTITE DI OGGI

Esaminando quindi il programma dei match e dei risultati degli Europei di basket femminile 2019 per la giornata di oggi venerdi 28 giugno, vediamo che si entrerà nel vivo già molto presto, alle ore 12,00, secondo il fuso orario italiano: a quest’ora a Riga infatti si accenderà la prima partita tra Repubblica ceca e Svezia. A seguire il prossimo fischio d’inizio sarà alle ore 14,30 sempre nella capitale lettone tra Bosnia Montenegro e Francia, mentre alle ore 16,00 ci si sposterà a Nis per l’incontro tra Slovenia e Turchia, match da tenere d’occhio visto che si tratta del girone dove sono protagoniste anche le nostre azzurre. Di fila il programma ufficiale odierno ci propone le partite Lettonia-Ucraina e Belgio-Bielorussia, rispettivamente attese alle ore 17,30 e ore 17,45 sempre secondo il fuso orario italiano: sarà quindi solo alle ore 18,30 che si accenderà il big match tra Italia e Ungheria, atteso allo Sport Center Cair di Nis. Il calendario infine ci riserva solo due incontri serali: alle ore 20,00 è attesa la partita tra Spagna (campione in carica) e Inghilterra, mentre alle ore 20,30 è atteso il palla a due di Serbia-Russia.

RISULTATI EUROPEI BASKET FEMMINILE 2019

GIRONE A

Ore 17,30 Lettonia-Ucraina

Ore 20,00 Spagna-Inghilterra

GIRONE B

Ore 12,00 Repubblica Ceca-Svezia

Ore 14,30 Bosnia Montenegro-Francia

GIRONE C

Ore 16,00 Slovenia-Turchia

Ore 18,30 Italia-Ungheria

GIRONE D

Ore 17,45 Belgio-Bielorussia

Ore 20,30 Serbia Russia



