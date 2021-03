RISULTATI EUROPEI U21, CLASSIFICHE/ Verso le Olimpiadi Tokyo, diretta gol live score

RISULTATI EUROPEI U21: VERSO LE OLIMPIADI

In attesa di scoprire quali saranno oggi i risultati degli Europei Under 21 per le partite in programma nelle prossime ore, facciamo un excursus che è comunque sempre legato alla manifestazione. Ad edizioni alterne infatti gli Europei Under 21 valgono anche come qualificazioni alle Olimpiadi per quanto riguarda il torneo a cinque cerchi di calcio maschile. Stavolta non ci sarà nulla in palio, perché per Tokyo i posti erano stati assegnati già nell’edizione italiana del 2019, quando naturalmente nessuno avrebbe potuto immaginare quello che sarebbe successo in seguito a causa della pandemia di Coronavirus. Le Olimpiadi sono slittate di un anno e di conseguenza vedremo in azione in Giappone quest’estate Francia, Germania, Romania e Spagna, cioè le quattro Nazionali europee che hanno ottenuto la qualificazione appunto mediante la scorsa edizione degli Europei Under 21. Ricoridamo allora che si giocherà in sette stadi, due a Tokyo e poi anche a Yokohama, Saitama, Kashima, Sendai e Sapporo e che le altre Nazionali partecipanti saranno Giappone, Nuova Zelanda, Egitto, Costa d’Avorio, Sudafrica, Austrialia, Arabia Saudita, Corea del Sud, Argentina, Brasile più due ancora da definire dal Centro-Nord America. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SI CHIUDE IL SECONDO TURNO

Si chiuderà con oggi, domenica 28 marzo 2021 il quadro dei risultati per gli Europei U21 per il secondo turno della fase a gironi e davvero siamo impazienti di dare spazio alle ultime sfide di quello che si annuncia un momento delicatissimo nella competizione europea. Dopo infatti i primi verdetti occorsi nella giornata del 25 marzo, le formazioni dei gironi C e D della manifestazione saranno ancora in campo per quello che è già il penultimo turno dei gironi: qui dunque saranno messi in palio punti pesantissimi per la corsa alla qualificazione ai quarti di finale.

Un successo o una sconfitta potrebbero infatti determinare in anticipo chi riuscirà a posizionarsi entro le prime due piazze nella classifica del gruppo e dunque a strappare il pass che vale un posto nel tabellone finale di questa edizione 2021 degli Europei U21, in programma solo il 31 maggio. Sarà necessario dare il massino nel secondo turno, per non perdere il treno per i quarti di finale.

RISULTATI EUROPEI U21: LE PARTITE IN PROGRAMMA OGGI

Come già accennato prima, oggi sarà spazio alle sfide dei gironi C e D per il secondo turno degli Europei U21 2021, i cui risultati sono oggi particolarmente attesi. Esaminando il calendario, vediamo subito che in questa domenica si comincerà presto: il primo fischio d’inizio è alle ore 15.00 a Gyor, quando avrà inizio per il girone C la sfida tra Islanda e Danimarca. Per il girone D e alle ore 18.00 vediamo invece che sarà fischio d’inizio per l’incontro tra Croazia e Svizzera, a Koper.

Programma intenso per la prima serata: alle ore 21.00 per il gruppo C si accenderà la sfida tra Russia e Francia, con i galletti chiamati a strappare punti decisivi in vista delle prossime qualificazioni. Alla stessa ora ma per il girone D sarà la volta a Lubiana di Portogallo-Inghilterra U21, big match che vedrà gli inglesi pronti a confermarsi protagonisti.

RISULTATI EUROPEI U21

GIRONE C

Ore 15.00 Islanda-Danimarca

Ore 21.00 Russia-Francia

CLASSIFICA: Russia 3, Danimarca 3, Francia 0, Islanda 0

GIRONE D

Ore 18.00 Croazia-Svizzera

Ore 21.00 Portogallo-Inghilterra

CLASSIFICA: Portogallo 3, Svizzera 3, Croazia 0, Inghilterra 0





