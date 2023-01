Risultati Liga, classifica/ Le partite della 16^ giornata in Spagna (7-8 gennaio)

RISULTATI LIGA: LA PRIMA DEL 2023!

Anche i risultati della Liga entrano nel 2023: il campionato spagnolo è arrivato alla sua 16^ giornata, la seconda che viene disputata dopo i Mondiali visto che le 20 squadre sono già state in campo alla fine del precedente anno solare. Spicca, nel programma del turno, Atletico Madrid Barcellona che sarà domenica 9 gennaio alle ore 21:00 – in precedenza vivremo quattro partite sabato 8 gennaio, ma ci sono già stati due anticipi del venerdì: i blaugrana hanno pareggiato il derby contro l’Espanyol e dunque sono stati riagganciati in vetta dal Real Madrid, che ha vinto sul campo del Valladolid ma oggi (alle ore 16:15) rischia in un’altra trasferta, contro il Villarreal settimo in classifica.

I risultati della Liga ci stanno avvicinando alla conclusione del girone di andata: già adesso possiamo dire che, salvo scossoni, la lotta per il titolo riguarderà Barcellona e Real Madrid che hanno fatto il vuoto alle loro spalle. Basti pensare che la terza forza del campionato, la rivelazione Real Sociedad, ha 9 punti di ritardo dalla coppia di testa e che l’Atletico Madrid quarto è a -11. Domenica se non altro i Colchoneros potrebbero avvicinarsi al Barcellona, potendo sfruttare il big match casalingo; staremo a vedere quello che succederà tra poco con i risultati della Liga per questa 16^ giornata.

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Non vediamo l’ora di scoprire i risultati della Liga: certo il campionato spagnolo quest’anno ha ripreso la sua tradizionale conformazione, vale a dire Barcellona e Real Madrid che volano lasciando le briciole alle altre. Se non altro c’è da sperare che il duello tra le due corazzate duri sino al termine della stagione, regalandoci emozioni; le altre annaspano alla ricerca di posizioni europee, segno positivo per la già citata Real Sociedad ma anche per Betis e Athletic Bilbao, stanno poi facendo bene Rayo Vallecano e Osasuna che con 23 punti possono ancora sognare e sperare di andare a giocare le coppe nella prossima stagione.

Barcellona e Real Madrid, sulle quali sono puntati i riflettori, stanno tenendo una media punti straordinaria, un po’ come succedeva nel periodo di massimo splendore di Leo Messi e Cristiano Ronaldo; invece l’Atletico Madrid vuole provare a regalarsi quello che potrebbe essere un ultimo giro di giostra, a novembre l’eliminazione dall’Europa è stato un duro colpo e qualcuno lo ha interpretato come la fine di un ciclo straordinario, con Diego Simeone che al termine di questo campionato potrebbe lasciare. Staremo a vedere, intanto aspettiamo con trepidazione che per i risultati della Liga la 16^ giornata prosegua nel suo programma, e poi valuteremo come cambierà la classifica del campionato spagnolo.

RISULTATI LIGA: 16^ GIORNATA

SABATO 7 GENNAIO

Ore 16:15 Villarreal Real Madrid

Ore 18:30 Maiorca Valladolid

Ore 21:00 Espanyol Girona

DOMENICA 8 GENNAIO

Ore 14:00 Almeria Real Sociedad

Ore 16:15 Rayo Vallecano Betis

Ore 18:30 Siviglia Getafe

Ore 21:00 Atletico Madrid Barcellona

CLASSIFICA LIGA

Barcellona, Real Madrid 38

Real Sociedad 29

Atletico Madrid 27

Athletic Bilbao, Betis 25

Villarreal 24

Rayo Vallecano, Osasuna 23

Valencia, Maiorca 19

Girona, Almeria, Getafe, Valladolid 17

Espanyol, Celta Vigo 13

Siviglia, Cadice 12

Elche 4











