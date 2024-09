DIRETTA ATLETICO MADRID REAL MADRID, ATTESA SPASMODICA

Tantissima attesa a Madrid per il derby della Capitale spagnola che andrà in scena al Wanda Metropolitano. La diretta Atletico Madrid Real Madrid si giocherà domenica 29 settembre 2024 alle ore 21:00 tra la squadra di Simeone e quella di Ancelotti.

L’Atletico è attualmente terza in campionato con 15 punti e appena 3 gol subiti, la miglior difesa della Liga. I Colchoneros hanno collezionato quattro vittorie e due pareggi in patria più l’esordio positivo in Champions League dove hanno archiviato la pratica Lipsia per 2-1 con un gol nel finale di Gimenez.

Il Real Madrid è invece a 17 punti, due in più dei rivali cittadini, con un attacco più prolifico (16 reti a 11). I Balncos, dopo la vittoria in Supercoppa UEFA contro l’Atalanta, ha messo a referto cinque successi e due pareggi in Liga. In Champions League è arrivato il 3-1 allo Stoccarda tutt’altro che agevole.

DOVE VEDERE LA DIRETTA TV ATLETICO MADRID REAL MADRID IN STREAMING VIDEO

La diretta Atletico Madrid Real Madrid sarà sicuramente una delle gare più viste di questo weekend a livello mondiale. In Italia, si potrà vederla su DAZN.

Ciò significa che anche la diretta streaming Atletico Madrid Real Madrid su smartphone, tablet, computer e console di gioco sarà disponibile nel nostro Paese.

LE PROBABILI FORMAZIONI ATLETICO MADRID REAL MADRID

Ora vediamo le probabili formazioni Atletico Madrid Real Madrid. I biancorossi si disporranno con il 3-5-2 con Oblak in porta, Gimenez, Witsel e Mandava in difesa. Agiranno da esterni Molina e Lino con Llorente, Koke e De Paul in regia. Davanti Griezmann e Julian Alvarez.

Il Real Madrid invece si schiererà con il 4-3-3. Tra i pali Courtois, difeso da Lucas Vazquez, Carvajal, Rudiger e Mendy in difesa. Valverde e Bellingham mezzali con Tchouaméni al centro. Tridente offensivo Rodrygo, Mbappé e Vinicius Junior.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE ATLETICO MADRID REAL MADRID

Siamo infine giunti alle quote per le scommesse Atletico Madrid Real Madrid. In leggero vantaggio i Blancos che sono quotati dai bookmakers a 2.50 mentre gli uomini di Simeone sono dati a 2.80. Il pareggio è a 3.40.

Per quanto riguarda le reti, l’Over 2.5 è offerto a 1.80 mentre l’Under a 2.00. Il Gol invece è a 1.61 mentre il No Gol a 2.20.