A poco più di un mese dall’annuncio del ritiro, Wojciech Szczesny, ex portiere della Juventus, potrebbe clamorosamente tornare a indossare i guantoni da portiere. E’ notizia di queste ore infatti, l’accordo raggiunto fra l’ex bianconero e il Barcellona, ma andiamo con ordine. Nella giornata di ieri l’estremo difensore della compagine catalana, Ter Stegen, si è infortunato in maniera molto grave. In occasione del match contro il Villarreal, il guardiano della nazionale danese ha subito la rottura del tendine rotuleo del ginocchio, confermata ufficialmente dai successivi accertamenti, che lo obbligano a restare lontano dai campi da gioco per diversi mesi, con conseguente addio alla stagione di calcio 2024-2025 e ritorno a settembre.

Una notizia ovviamente funesta per lo stesso Ter Stegen così come per il Barcellona, che a calciomercato chiuso è dovuta correre ai ripari per individuare un sostituito degno del danese, pescando ovviamente sugli svincolati. E’ qui che entra in gioco il nome di Szczesny, che aveva appunto deciso di lasciare la Juventus dopo la decisione della Vecchia Signora di puntare su Di Gregorio.

SZCZESNY AL BARCELLONA: FIRMA SETTIMANA PROSSIMA?

La notizia dell’interesse è iniziata a circolare nelle ore immediatamente successive lo stop obbligato di Ter Stegen e stando a quanto riferito da El Chiringuito TV, sarebbe già stato trovato l’accordo. Il portiere polacco, che aveva appunto deciso di appendere le scarpe al chiodo e che stava iniziando a programmare anche una partita d’addio, è quindi tornato sui suoi passi, firmando un contratto con la prestigiosa compagine blaugrana.

L’annuncio dovrebbe arrivare solo la prossima settimana, e stando a quanto riferito dagli spagnoli de El Mundo Deportivo, l’ex Juventus sottoscriverà un contratto per una sola stagione, a scadenza 30 giugno del 2025, per poi vedere il da farsi. Se l’indiscrezione venisse confermata sarebbe ovviamente un’ottima notizia per Szczesny, che in carriera ha giocato con Juventus, Roma e Arsenal, e che chiuderebbe al meglio con il Barcellona, regalandosi quell’annata che avrebbe voluto giocare, come confidato poche settimane fa durante un’intervista.

SZCZESNY AL BARCELLONA: LO SPONSOR DI LEWANDOWSKI

El Mundo Deportivo ha provato ad indagare meglio la vicenda, ma lo stesso portiere polacco non si è sbilanciato, spiegando solamente di augurarsi che Ter Stegen possa riprendersi al meglio essendo un amico. Secondo Sportmediaset a sponsorizzare l’arrivo del polacco al Camp Nou sarebbe un suo collega e connazionale, leggasi Robert Lewandowski, centrale del Barcellona nonché della nazionale polacca, che conosce appunto molto bene Szczesny, a cominciare dalle sue indiscusse qualità tecniche.

Il neo allenatore del Barcellona, Hansi Flick, punta su Inaki Pena, il 12esimo uomo, ma in ogni caso stiamo parlando di un ragazzo molto giovane, proveniente dalla cantera, quindi un azzardo che in ogni caso ha bisogno di una “copertura” di un portiere più esperto come appunto Szczesny. L’eventuale alternativa, nel caso in cui l’operazione dovesse naufragare, sarebbe quella di Keylor Navas, anch’egli libero da qualsiasi vincolo.