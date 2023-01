Risultati Liga, classifica/ Le partite della 19^ giornata nel campionato spagnolo

RISULTATI LIGA: IL REAL MADRID RISCHIA!

I risultati di Liga tornano a farci compagnia nel fine settimana: sabato 28 e domenica 29 gennaio si gioca la 19^ giornata, e quindi scopriremo chi tra Barcellona e Real Madrid si laureerà campione d’inverno. Tecnicamente i blaugrana lo sarebbero già, avendo 3 punti di vantaggio; il Barcellona gioca alle ore 16:15 di sabato sul campo del Girona, e nella peggiore delle ipotesi sarebbe agganciato dai blancos che invece alle ore 21:00 di domenica rischiano qualcosa al Santiago Bernabeu, dove arriva la Real Sociedad terza in classifica e che potrebbe arrivare a -3 dalla squadra di Carlo Ancelotti.

Ancor più tecnicamente però il Real Madrid ha vinto la sfida diretta dell’andata, e quindi sarebbe virtualmente primo in classifica secondo questo criterio; sia come sia è una bellissima lotta per il titolo con le due squadre che finora hanno lasciato per strada, rispettivamente, 10 e 13 punti sui 54 disponibili, e che stanno provando la fuga giusta al netto della Real Sociedad, che per il momento sta resistendo e anzi ha creato un bel vuoto alle sue spalle dove la coppia formata da Villarreal e Atletico Madrid, che si giocano l’ultimo posto per la prossima Champions League, hanno 7 punti di ritardo. Non ci resta che scoprire cosa succederà con i risultati della Liga per questa 19^ giornata…

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Siamo dunque vicini al quadro dei risultati di Liga: termina il girone di andata e, al di là delle simpatie che ciascuno possa avere, è sicuramente confortante vedere come il Barcellona sia tornato ai vertici del campionato spagnolo. La vittoria sul Getafe maturata domenica sera ha confermato i 3 punti di vantaggio sul Real Madrid, che è stato battuto recentemente per andare a vincere la Supercoppa; reduce dal primo trofeo come allenatore blaugrana, Xavi sa bene di non poter rallentare la marcia perché Carlo Ancelotti è un cliente terribile quando si tratta di arrivi in volata e di partite che contano sul serio.

In più la trasferta di oggi non è semplicissima perché il Girona sta facendo un ottimo campionato per quelle che sono le sue possibilità, è undicesimo in classifica e punta ancora più in alto. Bella come già detto la sfida tra Villarreal e Atletico Madrid per il posto nella prossima Champions League: entrambe si sono lasciate alle spalle il Betis, che dopo uno straordinario avvio di stagione è sensibilmente calato ed è stato agganciato dall’Osasuna, la vera rivelazione nei risultati di Liga. Fatica ancora ad emergere il Valencia di Gennaro Gattuso, continua a essere in crisi il Siviglia che però ha cinque squadre alle spalle in classifica, e può ragionevolmente sperare di risalire la corrente visto che i valori per farlo ci sono tutti.

RISULTATI LIGA: 19^ GIORNATA

SABATO 28 GENNAIO

Ore 14:00 Cadice Maiorca

Ore 16:15 Girona Barcellona

Ore 18:30 Siviglia Elche

Ore 21:00 Getafe Betis

DOMENICA 29 GENNAIO

Ore 14:00 Valladolid Valencia

Ore 16:15 Osasuna Atletico Madrid

Ore 18:30 Celta Vigo Athletic Bilbao

Ore 21:00 Real Madrid Real Sociedad

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 44

Real Madrid 41

Real Sociedad 38

Atletico Madrid, Villarreal 31

Betis, Osasuna 28

Athletic Bilbao, Rayo Vallecano 26

Maiorca 25

Girona 21

Espanyol 20

Valencia 19

Siviglia, Almeria 18

Getafe, Celta Vigo, Valladolid 17

Cadice 16

Elche 6











