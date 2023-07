Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score gironi B, E (giovedì 27 luglio)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: USA E OLANDA IN CAMPO!

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 ci presentano, per giovedì 27 luglio, una grande partita: Usa Olanda vale per la seconda giornata del gruppo E ed è anche, presumibilmente, la sfida diretta per la vittoria del girone ed eventualmente avere un accoppiamento più morbido in sede di ottavi di finale. Un grande match, che è anche la riedizione dell’ultima finale: nel 2019 gli Stati Uniti avevano vinto il titolo con un 2-0 perentorio, ora per l’Olanda c’è la possibilità di riscatto dopo aver esordito con una vittoria sul Portogallo.

Le lusitane dal canto loro possono restare idealmente in vita: devono battere il Vietnam, partita certamente alla loro portata, per poi giocarsi tutto contro gli stessi Usa, mentre l’Olanda chiuderà il suo gruppo E contro le vietnamite. Intanto però sarà interessantissimo scoprire quello che succederà oggi nei risultati dei Mondiali calcio femminile, ricordando che proprio Usa Olanda aprirà il programma del giorno alle ore 3:00 (sempre secondo il fuso orario di casa nostra).

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 bisogna poi segnalare che Portogallo Vietnam, l’altra partita del gruppo E, si giocherà alle ore 9:30 e dunque le due nazionali saranno in campo già conoscendo il risultato dell’altra sfida; a completare il quadro di giovedì 27 luglio sarà invece il match del gruppo B, che è Australia Nigeria. Tornano in campo dunque le padrone di casa, che all’esordio hanno battuto l’Irlanda e ora possono decisamente avvicinare la qualificazione agli ottavi di finale, cosa quasi fatta qualora dovesse arrivare una vittoria.

La Nigeria invece, nel primo dei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, aveva fermato la corsa del Canada campione olimpico: un buon pareggio senza reti che concede alla nazionale africana qualche possibilità di proseguire nel torneo, presentandosi eventualmente agli ottavi come mina vagante e minaccia per l’avversaria che dovesse incrociare. Tra poco per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 si comincia a giocare, non resta allora che scoprire come finiranno queste tre attese partite…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE

GRUPPO B

Ore 12:00 Australia Nigeria

CLASSIFICA: Australia 3, Canada 1, Nigeria 1, Irlanda 0

GRUPPO E

Ore 3:00 Usa Olanda

Ore 9:30 Portogallo Vietnam

CLASSIFICA: Usa 3, Olanda 3, Portogallo 0, Vietnam 0











