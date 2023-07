RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE, CLASSIFICHE/ Vince la Svizzera! Diretta gol live score (21 luglio)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: VITTORIA DELLA SVIZZERA

Oggi abbiamo già due risultati dai Mondiali di calcio femminile 2023, perché il venerdì è iniziato nel cuore della notte italiana con un pareggio per 0-0 in Nigeria Canada, partita con pochi tiri in porta e un’espulsione per la Nigeria però al 98’ minuto, che non ha quindi modificato la soluzione con un punto per parte di conseguenza nella classifica del girone B, comandato dall’Australia grazie alla vittoria di ieri contro l’Irlanda.

Vince invece la Svizzera, che grazie al 2-0 contro le Filippine raggiunge la Nuova Zelanda al comando del girone A con 3 punti in classifica: le reti elvetiche sono state segnate da Ramona Bachmann al 45’ minuto su calcio di rigore e da Seraina Piubel al 64’ per chiudere definitivamente i conti e assegnare la vittoria alla Svizzera. Infine, per chiudere il quadro dei risultati dei Mondiali di calcio femminile 2023 di oggi, ecco che fra pochi minuti (inizio ore 9.30) ci attende Spagna Costa Rica, che sarà la prima partita del girone C. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SECONDA GIORNATA

Prosegue naturalmente anche oggi, venerdì 21 luglio, la grande avventura in compagnia dei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, che sono al secondo giorno di un cammino che durerà esattamente un mese per questa nona edizione della rassegna iridata del calcio “rosa” ospitata in Australia e Nuova Zelanda, per la prima volta in due Paesi diversi e con ben 32 Nazionali partecipanti. Ieri sono scese in campo proprio le due Nazionali ospitanti, oggi invece il programma si farà ancora più fitto, dal momento che ci attenderanno ben tre partite.

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 dovranno purtroppo fare sconti con un fuso orario molto pesante, dal momento che si gioca letteralmente dall’altra parte del mondo. Oggi ciò sarà particolarmente evidente, dal momento che la prima partita sarà già alle nostre ore 4.30 del mattino, quando a Melbourne avremo Nigeria Canada per il gruppo B, mentre alle ore 7.00 avremo per il girone A Filippine Svizzera a Dunedin, completando dunque la classifica dopo la prima giornata di questi raggruppamenti, infine alle ore 9.30 avrà inizio anche il gruppo C, che ci proporrà Spagna Costa Rica a Wellington.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I GIRONI

Per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, ricordiamo che sarà presente anche l’Italia, la quale tuttavia è stata inserita nel girone G insieme ad Argentina, Sudafrica e Svezia e farà il proprio debutto nel torneo iridato solamente lunedì 24 ad Auckland contro le sudamericane, dunque per le Azzurre dovremo attendere un po’ (sarà alle 8.00 del mattino, orario scomodo ma non impossibile). Stiamo entrando man mano nel vivo, ad esempio domani sarà il giorno del debutto delle campionesse in carica degli USA, che saranno nettamente favorite contro il Vietnam.

Sempre domani vedremo per la prima volta in azione anche l’Inghilterra campionessa d’Europa in carica, che comincerà la propria avventura contro Haiti, anche in questo caso come grande favorita. Altra citazione d’obbligo va riservata all’Olanda, che fu finalista della scorsa edizione dei Mondiali di calcio femminile e debutterà invece domenica in una sfida tutta europea contro il Portogallo. Infine, ricordiamo che lunedì oltre all’Italia debutterà pure la Germania, due volte iridata e seconda quindi nell’albo d’oro solo agli Stati Uniti.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE A

Filippine Svizzera 0-2

CLASSIFICA: Svizzera 3, Nuova Zelanda 3, Norvegia 0, Filippine 0

GIRONE B

Nigeria Canada 0-0

CLASSIFICA: Australia 3, Canada 1, Nigeria 1, Irlanda 0

GIRONE C

ore 9.30 Spagna Costa Rica











