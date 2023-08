Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score gironi D, E (martedì 1 agosto)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: TRE BIG IN CAMPO!

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 per martedì 1 agosto definiranno altre qualificate agli ottavi di finale: si gioca per i gironi D e E, come abbiamo imparato nei giorni scorsi la terza giornata è organizzata con le due partite del girone in contemporanea. Si parte allora alle ore 9:00 (italiane) con Portogallo Usa e Vietnam Olanda, mentre alle ore 13:00 assisteremo a Cina Inghilterra e Haiti Danimarca. È tutto ancora in bilico perché, ricordiamo, in caso di arrivo a pari punti i primi criteri che si prendono in considerazione sono differenza reti e maggior numero di gol segnati; dunque anche l’Inghilterra non è sicura di aver passato il turno.

Tuttavia alle campionesse d’Europa in carica basta un pareggio nell’ultima partita, o nella peggiore delle ipotesi che la sua differenza reti resti superiore a quelle delle avversarie; qui però sarà difficile, perché attualmente abbiamo due gol realizzati e nessuno subito. Nel gruppo E invece Usa e OIanda sono nettamente favorite per andare agli ottavi, ma attenzione alle sorprese che potrebbero sempre accadere; tuttavia anche le campionesse del mondo hanno solo bisogno di pareggiare contro il Portogallo. Vedremo tra poco cosa succederà nel martedì dedicato ai risultati dei Mondiali calcio femminile 2023…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Dunque i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 ci presentano oggi tre big in campo, quattro se vogliamo considerare anche la Danimarca. Sulla carta queste nazionali dovrebbero qualificarsi in blocco agli ottavi: nel gruppo D per esempio le Leonesse e le scandinave sono decisamente superiori alle avversarie di oggi, anche se chiaramente bisogna dare poco per scontato esseno che la stessa Inghilterra ha dovuto penare non poco per avere ragione di Haiti, e anche la Danimarca – poi battuta dalle campionesse d’Europa – ha avuto i suoi problemi, quindi possiamo dire che le due “teste di serie” del girone non si siano poi troppo rivelate, e ora le inglesi devono anche fare i conti con l’infortunio di Keira Walsh.

Nel gruppo E la differenza è ancora più marcata: Usa e Olanda, che hanno giocato la finale dei Mondiali quattro anni fa, hanno pareggiato la loro sfida diretta e ora affrontano rispettivamente Portogallo e Vietnam. Quest’ultima nazionale è già aritmeticamente eliminata, le lusitane avendo vinto la seconda partita del girone possono ancora sperare ma devono battere gli Stati Uniti, impresa molto complicata perché stiamo parlando della nazionale più forte al mondo. Tuttavia il campo potrebbe comunque riservarci delle grosse sorprese, aspettiamo i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 e vediamo…

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GRUPPO D

Ore 13:00 Cina Inghilterra

Ore 13:00 Haiti Danimarca

CLASSIFICA: Inghilterra 6, Danimarca 3, Cina 3, Haiti 0

GRUPPO E

Ore 9:00 Portogallo Usa

Ore 9:00 Vietnam Olanda

CLASSIFICA: Usa 4, Olanda 4, Portogallo 3, Vietnam 0











