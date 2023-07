Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi giovedì 20 luglio)

Comincia la grande avventura in compagnia dei risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, che iniziano appunto oggi, giovedì 20 luglio, ospitati in questa loro nona edizione in Australia e Nuova Zelanda, per la prima volta in due Paesi diversi e d’altronde per la prima volta anche con ben 32 Nazionali partecipanti, compresa l’Italia che tuttavia è stata inserita nel girone G insieme ad Argentina, Sudafrica e Svezia e farà il proprio debutto nel torneo iridato solamente lunedì 24 ad Auckland contro le sudamericane, dunque per le Azzurre dovremo attendere un po’.

Guadagno club italiani per Qatar 2022/ Quanto hanno incassato le squadre di Serie A (oggi 13 luglio 2023)

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 si apriranno oggi con le partite delle due Nazionali ospitanti, bisogna naturalmente tenere conto di un fuso orario molto pesante, dal momento che si gioca letteralmente dall’altra parte del mondo. La partita inaugurale sarà dunque alle nostre ore 9.00 del mattino Nuova Zelanda Norvegia, ad Auckland per il gruppo A, mentre alle ore 12.00 avremo per il girone B Australia Irlanda a Sydney, dunque un doppio confronto fra i Paesi organizzatori e il calcio europeo.

Probabili formazioni Uruguay Italia U20/ Quote, il passato accomuna 4 azzurrini (Mondiali Under 20 2023)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: NUMERI DEL TORNEO

In attesa dei primi risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, che naturalmente inizieranno a formare anche la classifica dei primi due gironi, ecco qualche numero sulla manifestazione iridata. Innanzitutto, la durata sarà di un mese esatto, dal momento che la finale avrà luogo domenica 20 agosto a Sydney. Come abbiamo già accennato, sono 32 le squadre partecipanti, divise quindi in otto gruppi da quattro squadre ciascuno, nei quali passeranno agli ottavi di finale le prime due, per un totale di 16 squadre che daranno vita alla fase ad eliminazione diretta.

Cesare Casadei "Mondiale U20? Un sogno"/ "In nazionale ci divertiamo tanto, è il nostro segreto"

I 32 posti erano così ripartiti per questi Mondiali calcio femminile 2023: 2 alle Nazioni ospitanti, poi 11 per l’Europa, 5 per l’Asia, 4 a testa per l’Africa e il Centro-Nord America, 3 per il Sudamerica e infine gli ultimi 3 assegnati tramite playoff che hanno premiato una squadra europea (in totale quindi 12) e ben due del Centro-Nord America, che saranno di conseguenza in tutto 6. Vi saranno poi 33 arbitri, 55 assistenti arbitrali e 19 arbitri VAR, mentre le giocatrici saranno 23 per ogni Nazionale partecipante. Così parte l’inseguimento agli USA campioni in carica grazie al trionfo di quattro anni fa in Francia.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE A

ore 9.00 Nuova Zelanda Norvegia

GIRONE B

ore 12.00 Australia Irlanda











© RIPRODUZIONE RISERVATA