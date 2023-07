RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023, CLASSIFICHE/ L’Italia vince! Diretta gol live score (24 luglio)

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: VINCE L’ITALIA

I risultati dei Mondiali di calcio femminile 2023 ci hanno regalato uno splendido lunedì mattina grazie alla vittoria per 1-0 delle Azzurre in Italia Argentina, partita molto combattuta e decisa al 42’ minuto del secondo tempo, quando la veterana Cristiana Girelli con un colpo di testa ha infranto la parità. Questo naturalmente significa che l’Italia mette nel sacco i primi 3 punti nel girone G e raggiunge al primo posto la Svezia, che a sua volta aveva vinto per 2-1 in extremis contro il Sudafrica nella prima partita del nostro gruppo.

Un successo davvero significativo quindi, perché mette l’Italia in una ottima posizione in classifica verso la seconda partita, che sarà lo scontro al vertice di sabato contro la Svezia. Il lunedì in compagnia dei risultati dei Mondiali di calcio femminile 2023 tuttavia non è ovviamente ancora finito, perché sta cominciando in questi minuti Germania Marocco e in seguito avremo pure Brasile Panama, cosa succederà ancora? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

IL DEBUTTO DELLE AZZURRE

Finalmente oggi, lunedì 24 luglio, è il giorno del debutto dell’Italia per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023, nona edizione della rassegna iridata del calcio “rosa” che è cominciata ormai giovedì scorso in Australia e Nuova Zelanda, un Mondiale da ricordare perché ospitato per la prima volta in due Paesi diversi e con ben 32 Nazionali partecipanti. L’attesa è stata lunga ma finalmente ecco il momento anche dell’Italia, che si è presa la qualificazione vincendo il proprio girone della zona europea nel quale la principale rivale era stata la Svizzera.

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 cosa ci regaleranno oggi? Il programma si aprirà alle ore 8.00 italiane (c’è sempre da fare i conti con un pesante fuso orario) proprio con il debutto delle Azzurre, perché ci sarà Italia Argentina per completare la classifica del girone G ad Auckland, mentre alle ore 10.30 sarà in programma Germania Marocco a Melbourne per aprire il girone H ed infine la chiusura sarà alle ore 13.00, quando sarà in programma Brasile Panama per completare il girone F ad Adelaide.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I GIRONI

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 oggi quindi mettono in copertina il debutto dell’Italia, che quattro anni fa nella precedente edizione dei Mondiali in Francia ci aveva esaltato, poi purtroppo invece ha dovuto fare i conti con un netto passo indietro nel pessimo Europeo dello scorso anno, di conseguenza questa rassegna iridata potrebbe essere di fondamentale valore per lanciare definitivamente il calcio femminile in Italia dopo i passi da gigante comunque già fatti negli ultimi anni, anche a livello di club.

Quanto alle altre due partite, spiccano naturalmente i nomi di Germania e Brasile, che nel calcio non sono mai banali. Parlando di donne sono soprattutto le tedesche al centro dell’attenzione: otto Europei, due Mondiali e una Olimpiade sono i trionfi della Germania femminile, che però naturalmente non nasconde di voler tornare a vincere dopo la mancata partecipazione ai Giochi di Tokyo e il secondo posto agli Europei. Il Brasile invece in campo femminile domina il Sudamerica, avendo vinto le ultime quattro edizioni della Coppa America, ma cerca ancora la consacrazione assoluta a livello mondiale: sarà questa la volta buona?

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE F

ore 13.00 Brasile Panama

CLASSIFICA: Francia 1, Giamaica 1, Brasile 0, Panama 0

GIRONE G

Italia Argentina 1-0

CLASSIFICA: Svezia, Italia 3, Argentina, Sudafrica 0.

GIRONE H

ore 10.30 Germania Marocco











