Risultati Mondiali calcio femminile 2023, classifiche/ Diretta gol live score (oggi sabato 29 luglio)

Finalmente oggi, sabato 29 luglio, è il giorno del secondo impegno dell’Italia per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. Dopo la sofferta ma tutto sommato meritata vittoria al debutto contro l’Argentina, la nona edizione della rassegna iridata del calcio “rosa” in Australia e Nuova Zelanda, Mondiale per la prima volta in due Paesi diversi e con ben 32 Nazionali partecipanti, potrebbe già regalarci la qualificazione per gli ottavi di finale con un turno d’anticipo, anche se l’impegno di oggi teoricamente potrebbe essere il più difficile.

I risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 cosa ci regaleranno oggi? Il programma si aprirà alle ore 9.30 italiane (il fuso orario oggi ci fa un favore) proprio con il match delle Azzurre, perché ci sarà Italia Svezia per completare dopo la seconda giornata la classifica del girone G a Wellington, mentre alle ore 12.00 sarà in programma Francia Brasile a Brisbane per il girone F ed infine la chiusura sarà alle ore 14.30, quando sarà in programma Panama Giamaica per completare proprio il girone F a Perth.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023: I GIRONI

L’Italia è protagonista per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023 perché si è presa la qualificazione vincendo il proprio girone della zona europea nel quale la principale rivale era stata la Svizzera. Lunedì invece è arrivato il debutto vincente contro l’Argentina e naturalmente oggi contro la Svezia sarà uno snodo già fondamentale, perché le scandinave arrivano a loro volta da un successo contro il Sudafrica e chi vincesse oggi metterebbe un’ipoteca già ufficialmente definitiva sulla qualificazione e anche sul primo posto.

Attenzione però anche al girone F, che naturalmente sarà al centro dell’attenzione grazie a ben due partite in programma nelle prossime ore per i risultati dei Mondiali calcio femminile 2023. Nella prima giornata la Francia è stata bloccata a sorpresa dalla Giamaica, che ora potrebbe proseguire nel suo sogno grazie all’incrocio contro Panama, mentre le francesi sono in una posizione delicata dovendo giocare contro il Brasile, che invece vorrà chiudere in anticipo il discorso qualificazione.

RISULTATI MONDIALI CALCIO FEMMINILE 2023

GIRONE F

Ore 12.00 Francia Brasile

Ore 14.30 Panama Giamaica

CLASSIFICA: Brasile 3, Francia, Giamaica 1, Panama 0

GIRONE G

Ore 9.30 Italia Svezia

CLASSIFICA: Svezia, Italia 3, Argentina, Sudafrica 1











