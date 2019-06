Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche, diretta gol live 11 giugno

Siamo pronti a vivere un martedì di grande calcio all’insegna di altri risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019. Oggi 11 giugno infatti vivremo altre tre partite del torneo iridato che è cominciato venerdì sera e che ha già regalato all’Italia la grande gioia della vittoria contro l’Australia domenica nel debutto. Ecco quindi che occorre subito andare a vedere del dettaglio quali saranno i match che ci daranno oggi nuovi risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 15.00 si comincerà con Nuova Zelanda Olanda, partita che chiuderà la prima giornata del girone E, scenderà poi in campo anche il girone F, che proporrà alle ore 18.00 Cile Svezia ed infine alle ore 21.00 Usa Thailandia, partita con la quale si completerà per tutti i sei giorni la prima giornata – dunque da domani si tornerà in campo per il secondo turno di questa fase a gironi.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: LE CAMPIONESSE

In attesa quindi di scoprire quali saranno i prossimi risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019, adesso è doveroso spendere qualche parola in più sugli Usa, che sono tradizionalmente una super potenza del calcio ‘rosa’. I numeri parlano chiaro: ai Mondiali su sette edizioni gli Stati Uniti hanno conquistato tre volte la vittoria finale (1991, 1999 e 2015) e per di più non sono mai scese dal podio, avendo anche ottenuto il secondo posto del 2011 e il terzo posto nel 1995, 2003 e 2007. Numeri impressionanti, a maggior ragione se si considera che da Atlanta 1996 in poi gli Usa hanno conquistato anche quattro medaglie d’oro e una d’argento nel calcio femminile alle Olimpiadi. Insomma, in America il calcio è uno sport “da donne” e da Michelle Akers a Brandi Chastain, da Mia Hamm ad Abby Wambach alcune delle più forti e celebri calciatrici di sempre sono proprio statunitensi. La Thailandia in teoria non dovrebbe essere un ostacolo impegnativo: il debutto andrà secondo le previsioni?

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE E

Ore 15.00 Nuova Zelanda Olanda

GIRONE F

Ore 18.00 Cile Svezia

Ore 21.00 Usa Thailandia



