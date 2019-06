Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Classifiche e diretta gol live 12 giugno

Ancora una giornata all’insegna del grande football per scoprire i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019. Oggi 12 giugno infatti sono in programma altre tre partite del torneo iridato che è entrato ormai nella sua seconda giornata di gare, dopo i debutti delle varie Nazionali in campo. Andiamo dunque a scoprire nel dettaglio quali saranno i match dei quali seguiremo tutti i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in Francia. Alle ore 15.00 si parte con la sfida del girone A tra Nigeria e Corea del Sud allo Stade des Alpes di Grenoble. Alle ore 18.00 scenderanno invece in campo allo Stade du Hainaut di Valenciennes Germania e Spagna, match valevole per il girone B e che possiamo considerare come una sorta di big match, con la seconda partita della nazionale tedesca in questa manifestazione. Il girone A completa il suo quadro della seconda giornata con la partita serale, Francia-Norvegia con la possibile conferma delle padrone di casa, che all’esordio hanno davvero impressionato per qualità e superiorità rispetto all’avversaria. Fischio d’inizio alle ore 21.00 all’Allianz Riviera di Nizza.

LE PADRONE DI CASA TORNANO IN CAMPO

In questo mercoledì di gare seguiremo dunque passo passo i risultati di questi Mondiali di calcio femminile 2019. Si comincia dalla sfida del primo pomeriggio a Grenoble in cui Nigeria e Corea del Sud si trovano già all’ultima spiaggia nel girone A, con le africane hanno subito 3 gol nel loro match d’esordio contro la Norvegia, mentre le asiatiche hanno subito un poker dalle padrone di casa della Francia. Le restanti due partite sono tra squadre che hanno vinto i rispettivi impegni d’esordio. Germania ok di misura contro la Cina, mentre la Spagna ha vinto in rimonta con un rotondo 3-1 contro una delle formazioni all’esordio assoluto nel Mondiale femminile, ovvero il Sudafrica. In serata la Nazionale ospitante, la Francia, si gioca probabilmente il primo posto nel girone A contro una Norvegia desiderosa di confermare la buona tradizione nordica nel calcio femminile.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019

GIRONE A

Ore 15.00 Nigeria Corea del Sud

Ore 21.00 Francia Norvegia

CLASSIFICA GIRONE A: Francia 3, Norvegia 3, Nigeria 0, Corea del Sud 0

GIRONE B

Ore 18.00 Germania Spagna

CLASSIFICA GIRONE B: Spagna 3, Germania 3, Cina 0, Sudafrica 0



