Video/ Germania Cina (1-0): highlights e gol, Gwinn salva le tedesche

Match più che mai avvincente e sofferto quello a cui abbiamo assistito ieri a Rennes per i Mondiali di calcio femminile 2019 tra Germania e Cina 2019, terminato con il successo delle tedesche col risultato di 1-0. Come emerge dal video di Germania Cina, la squadra della ct Voss Tecklenburg ha avuto a che fare con un avversario tutt’altro che semplice che fino all’ultimo minuto ha spinto al massimo per ottenere al meno il pareggio. Al triplice fischio finale però si è rivelata sufficiente il gol di Giulia Gwinn occorso al 66’ minuto di gioco per ottenere i primi tre punticini nella classifica del girone B. Da segnalare verso la seconda metà della ripresa i tanti cambi effettuati nella formazione cinese che pure non hanno avuto gli effetti sperati, benché certo la difesa della Germania ha fatto fatica a resistere ai continui attacchi delle asiatiche.

IL TABELLINO

Germania-Cina: 1-0 (pt 0-0)

Reti: 66’ Gwinn (G)

GERMANIA: Schult, Simon(45’ Oberdrof), Doorsoun, Hegering, Hendric, Gwinn, Dabritz, Leupoldz (62’ Magull), Marozsan, Huth (85’ Schueller), Popp. A disposizione: Benkarth, Frohms, Maier, Goessling, Elsig, Dallmann, Schweers, Buehl, Knaak.

CINA: Shimeng, Liu Shanshan, Y. Lin, H. Wu, P. Han, Gu Yasha, Y. Wei (45’ Wang Shuang), Zhang, Lou (32’ Tan Ruyin), Wang Shanshan, Yang (69’ Song Duan). A disposizione: Huan Xu, Li Jiayue, Li Ying, Yan Wang, Wang Ying, Wen Li, Bi Xiaolin, Guiping Luo, Yanqui Liuo.

Arbitro: Marie Soleil Beaudoin

Note: ammoniti 12’ Wang (C), 44’ Li Yang (C), 50’ Liu (C), 71’ Wang (C), 82’ Oberdorf (G)



