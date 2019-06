Risultati Mondiali di calcio femminile 2019/ Diretta gol live, quarti (29 giugno)

I risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 in programma per sabato 29 giugno sono quelli relativi agli ultimi due quarti di finale, che si incrociano nel tabellone e che di conseguenza forniranno l’ultima sfida in semifinale: è il giorno che stavamo aspettando perché alle ore 15:00 si gioca Italia Olanda con la quale le azzurre potrebbero scrivere la storia e avvicinare la clamorosa possibilità di titolo iridato. La nostra sfida si gioca al Du Hainaut di Valenciennes, mentre al Roazhon Park di Rennes, con calcio d’inizio alle ore 18:30, è prevista Germania Svezia. Naturalmente i riflettori sono tutti per la nostra nazionale che speriamo possa continuare a farci sognare, ma anche l’altra partita è importante e non solo per il potenziale incrocio con noi: in campo ci sono due grandi nazionali, che saranno chiamate ad un intenso testa a testa. Non vediamo dunque l’ora di dare la parola ai due campi per queste partite, che chiariranno l’intero quadro delle semifinali con i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: GLI ULTIMI DUE QUARTI

Dunque per i risultati dei Mondiali di calcio femminile 2019 tocca nuovamente all’Italia: sapevamo di avere una nazionale competitiva ma aver centrato i quarti resta un esito sorprendente, come detto anche dal nostro CT Milena Bertolini e da tutte le protagoniste. Certo adesso non ci vogliamo fermare, perché tutti si sono resi conto di come arrivare in fondo sia possibile; le avversarie sono le campionesse d’Europa in carica e una nazionale che in questi ultimi anni ha saputo crescere in maniera esponenziale. Sarà difficile, ma forse difensivamente l’Italia è più tosta e su questo potrebbe costruire la sua vittoria. Per quanto riguarda invece l’altro quarto di finale, si preannuncia spettacolare: è di fatto la riedizione della finale olimpica di tre anni fa, ma la Germania che si era presa la medaglia d’oro ha in bacheca anche otto Europei e tre Mondiali di calcio femminile, dunque rappresenta da sempre una super potenza ed è arrivata qui giocando senza quella che tecnicamente sarebbe la sua stella, ovvero Dzsenifer Marozsan che si è infortunata subito. Ci attende allora un pomeriggio intenso, appassionante e, speriamo, colorato di azzurro.

RISULTATI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE 2019: QUARTI DI FINALE

Ore 15:00 Italia Olanda

Ore 18:30 Germania Svezia



