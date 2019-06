Video/ Italia Cina (2-0): highlights e gol, azzurre ai quarti! (Mondiali 2019)

Nel video di Italia Cina analizziamo la vittoria per 2-0 della nostra nazionale nel penultimo degli ottavi dei Mondiali di calcio femminile 2019: per la prima volta nella storia siamo tra le otto regine del torneo, giocheremo sabato i quarti di finale. Inizio arrembante della nostra nazionale: Valentina Giacinti segna ma viene giustamente segnalata in fuorigioco, poi sfiora il palo alla sinistra del portiere e infine lo batte al 15’ minuto, al termine di un’azione tambureggiante iniziata da lei stessa sul secondo palo, rifinita da Bonansea e semi-conclusa da Bartoli, fermata da Peng Shimeng che nulla può sul tap-in dell’attaccante del Milan. Segnato il primo gol l’Italia a dire il vero si siede un po’: Gama rischia un rigore su Wang Shuang alzando troppo il piede, Giuliani risponde alla grande sul tiro da fuori di Wang Yan. Le azzurre prendono paura, e rispondono attaccando: Giacinti gioca alla Pippo Inzaghi sul filo del fuorigioco, vola a tu per tu con il portiere ma calcia a un millimetro dal palo venendo poi fermata dalla bandierina. Al 33’ Peng Shimeng è bravissima a disinnescare Bergamaschi, dall’altra parte provvidenziale Linari che anticipa Li Ying pronta alla deviazione da due passi. Girelli non ce la fa a continuare e lascia il posto ad Aurora Galli con Bergamaschi che si alza, restano due cambi a disposizione di Milena Bertolini. La Cina sfiora il gol ma anche in questo caso ci sarebbe stato offside, ma le nostre avversarie mostrano comunque di poter pareggiare.

VIDEO ITALIA CINA: IL SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di Italia Cina si apre con il botto: al 49’ minuto Aurora Galli, che aveva timbrato una doppietta contro la Giamaica, realizza il terzo gol nei Mondiali di calcio femminile 2019 indovinando una conclusione da fuori e dà ragione a Milena Bertolini che l’aveva mandata in campo per Girelli. Il modo migliore per rispondere al finale di primo tempo da parte della Cina, e un ottimo doppio vantaggio tutto da gestire. Al 55’ protestiamo per un possibile rigore su Giacinti: l’arbitro ferma il gioco ed effettua la consueta verifica al Var ma lascia correre, giustamente. Al 63’ secondo cambio per l’Italia: Ilaria Mauro sostituisce Bergamaschi, si gioca allora con le due punte e un centrocampo virtualmente più coperto. Entra anche Martina Rosucci al posto della stremata Bonansea, la Cina alza il baricentro ma i suoi attacchi sono confusionari e privi di concretezza, l’Italia non riparte più ma nemmeno soffre un assedio organizzato. La partita di fatto non regala più emozioni: la Cina ci prova, l’Italia soffre pochissimo riuscendo a contenere lw sfuriate di avversarie che arrivano senza problemi sulla trequarti ma poi sbattono contro un muro. Finisce con i tricolori che sventolano sulle tribune dello Stade de la Mosson: siamo ai quarti, e non ci vogliamo fermare.

VIDEO ITALIA CINA, GOL E HIGHLIGHTS DELLA PARTITA DEI MONDIALI DI CALCIO FEMMINILE





© RIPRODUZIONE RISERVATA