RISULTATI NATIONS LEAGUE: LE SFIDE IN PROGRAMMA NELLA GIORNATA

Prosegue senza sosta la Nations League, che anche in questa domenica 8 settembre offre grandi sfide tra Gruppo A, Gruppo C e gruppo D. Partiamo dal girone delle “big” ovvero quello A, a sua volta diviso in quattro differenti gruppi. Per l’A1 è in programma Croazia Polonia alle ore 20.45: alla stessa ora scenderanno in campo anche Portogallo e Scozia. Danimarca e Serbia, per il gruppo A4, si sfideranno alle 18:00 mentre sempre in serata spazio anche a Svizzera Spagna per lo stesso girone.

RISULTATI NATIONS LEAGUE, CLASSIFICHE/ Serata di cinquine! Diretta gol live score (oggi 7 settembre 2024)

Passiamo ora alla seconda giornata della Lega C: per il primo gruppo in programma Slovacchia Azerbaigian alle 18.00 e Svezia ed Estonia in serata. Per il gruppo C3, invece, si parte alle 15.00 con Lussemburgo Bielorussia e si prosegue alle 18.00 con Bulgaria Irlanda del Nord. Sempre nel tardo pomeriggio è in programma anche la sfida per il gruppo D1 tra Gibilterra e Liechtenstein.

Diretta/ Germania Ungheria (risultato finale 5-0): goleada tedesca! (Nations League, 7 settembre 2024)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: UNA GRANDE GIORNATA

In attesa di conoscere i risultati Nations League Portogallodi oggi, domenica 8 settembre, andiamo a vedere più nel dettaglio i big match di oggi. In questa giornata sarà in programma la sfida tra Croazia e Polonia: la prima ha perso all’esordio contro il Portogallo mentre per i polacchi è arrivata una vittoria contro la Scozia nella prima giornata.

Proprio la sfida successiva prevede lo scontro tra e Scozia. Per quanto riguarda il gruppo A4, spazio a Danimarca e Serbia: un successo per la prima contro la Svizzera e uno 0-0 per la seconda contro la Spagna. Proprio Svizzera e Spagna si sfideranno poi in serata con i campioni di Europa che cercheranno il primo successo nella competizione dopo le reti inviolate dell’esordio. Ora che abbiamo dato un’occhiata a quello che è il programma odierno per la Nations League, non ci resta far altro che accendere la tv e goderci il grande calcio.

DIRETTA/ Irlanda Inghilterra (risultato finale 0-2): Bowen manca il tris! (7 settembre 2024)

RISULTATI NATIONS LEAGUE: 2^ GIORNATA

LEGA C

Lussemburgo-Bielorussia ore 15.00

Bulgaria-Irlanda del Nord ore 18.00

Slovacchia-Azerbaigian ore 18.00

Cipro-Kosovo ore 18.00

Svezia-Estonia ore 20.45

LEGA D

Gibilterra-Liechtenstein ore 18.00

LEGA A

Danimarca-Serbia ore 19.00

Croazia-Polonia ore 20.45

Portogallo-Scozia ore 20.45

Svizzera-Spagna ore 20.45