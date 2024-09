DIRETTA PORTOGALLO CROAZIA (RISULTATO FINALE 2-1): MATANOVIC E KRAMARIC NON TROVANO IL PARI

Finale di partita con la Croazia che si affaccia in avanti e prova a riacciuffare il pareggio: due tentativo di Matanovic e uno di Kramaric, anche nel recupero, ma il gol del pari non è arrivato. Il Portogallo porta subito a casa una vittoria in Nations League, decisivi i gol di Diogo Dalot e Cristiano Ronaldo, con CR7 che puntella ancora i suoi straordinari record arrivando alla stratosferica di 131 gol realizzati in Nazionale. (agg. di Fabio Belli)

DOVE VEDERE DIRETTA PORTOGALLO CROAZIA, STREAMING VIDEO

Brutta notizia per gli appassionati di calcio dato che la diretta Portogallo Croazia non sarà visibile su nessun canale e nemmeno in diretta streaming.

Questa situazione è dovuta al fatto che in Italia nessuna emittente televisiva o in streaming si è aggiudicata i diritti della competizione.

LA CROAZIA CI PROVA CON GVARDIOL

Nonostante il vantaggio è comunque il Portogallo a iniziare con maggiore energia il secondo tempo, con tentativi di Joao Neves e Vitinha. Al 4′ Diogo Costa fa buona guardia su un tentativo di Gvardiol. All’11’ Livakovic è attento su Cristiano Ronaldo che cerca la doppietta, il portiere croato si ripete al 13′ su Bruno Fernandes, che al 21′ cerca di pescare il jolly dalla distanza ma ancora una volta Livakovic non si lascia sorprendere. Al 24′ è ancora insuperabile il numero uno croato su una gran botta di Vitinha. (agg. di Fabio Belli)

AUTOGOL DI DALOT, I CROATI ACCORCIANO

La Croazia prova ad uscire dal guscio e si affaccia in avanti con due conclusioni di Kramaric ma ad andare di nuovo a segno è il Portogallo. Il gol del raddoppio lusitano viene realizzato da Cristiano Ronaldo, che si avventa su un cross di Nuno Mendes e piazza sotto la traversa la botta del 2-0. La Croazia non rinuncia a farsi pericolosa, al 38′ su cross da calcio d’angolo di Pasalic c’è Jakic a rubare a tutti il tempo in area ma il suo colpo di testa finisce fuori. Prima dell’intervallo però Diogo Dalot infila la sua porta, il più classico degli autogol che permette alla Croazia di arrivare all’intervallo sotto 2-1, evitando il doppio svantaggio. (agg. di Fabio Belli)

LIVAKOVIC SALVA SU RONALDO

Si fa vedere per primo in avanti il Portogallo, al 6′, con una conclusione di Bruno Fernandes. Subito dopo i lusitani passano in vantaggio: al 7′ Bruno Fernandes veste i panni di assist man e serve Diogo Dalot, che piazza all’angolino il pallone dell’1-0. La Croazia prova a reagire, al 14′ Pasalic innesca Modric ma la conclusione del Pallone d’Oro 2018 non ha fortuna. Il portiere Diogo Costa è attento su un successivo tentativo di Gvardiol, al 22′ Leao serve Cristiano Ronaldo che trova però la pronta risposta di Livakovic sulla sua conclusione. (agg. di Fabio Belli)

DIRETTA PORTOGALLO CROAZIA, RICORDI DIVISI A METÀ

Concluse le prime partite dei campionati europei, inizia la Nations League 2024/2025. La diretta Portogallo Croazia aprirà il Gruppo 1 venerdì 5 settembre alle ore 20:45 in casa dei lusitani ovvero all’Estádio da Luz di Lisbona.

La Nazionale portoghese è una delle tre ad aver vinto questa competizione nonché la prima in assoluto: decisivo l’1-0 targato Guedes allo Stadio do Dragão di Oporto contro l’Olanda che ha consegnato il secondo trofeo internazionale con il Portogallo per Cristiano Ronaldo dopo l’Europeo del 2016.

La Croazia ha ricordi amari di questa competizione avendo perso l’ultima finale contro la Spagna nel 2023. Dopo lo 0-0 nei tempi regolamentari allo Stadion Feijenoord di Rotterdam, sono stati fatali i rigori per i croati con gli errori decisivi di Mater e Petkovic.

LE PROBABILI FORMAZIONI PORTOGALLO CROAZIA

Andiamo adesso a vedere le probabili formazioni Portogallo Croazia. I padroni d casa schederanno in campo con il modulo 4-2-3-1. Tra i pali Dogo Costa, difeso da Dalot, Ruben Dias, Antonio Silva e Mendes. In mediana il duo Vitinha e Palhinha. Alle spalle di Ronaldo ci saranno Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Leao.

I croati replicano con l’assetto tattico 4-3-2-1. Luvakovic sarà il portiere titolare con Stanisic a destra e Gvardiol a sinistra e la coppia Sutalo-Pongracic al centro. Zona nevralgia del campo composta da Majer, Modric e Kovacic mentre Sucic e Pasalic supporteranno Kramaric.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE PORTOGALLO CROAZIA,

Concludiamo l’analisi di questa partita andando a vedere le quote per le scommesse Portogallo Croazia. Il successo dei lusitani è offerto a 1.55, chiari favoriti. I croati sono invece dati a 6.25 mentre il pareggio è quotato 3.90.

C’è molta incertezza da parte dei bookmakers per quanto riguarda le reti segnate. C’è poco scarto sia tra Over 2.5 e Under 2.5, rispettivamente a 1.95 e 1.85, che per Gol (1.90) e No Gol (1.80).