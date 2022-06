Risultati Nations League, classifiche/ Diretta gol live score, lunedì 6 giugno

RISULTATI NATIONS LEAGUE: PROSEGUE LA 2^ GIORNATA!

I risultati di Nations League proseguono il loro intenso programma di fine primavera: lunedì 6 giugno saremo nuovamente in campo con 7 partite, ovviamente divise nelle varie leghe. Andiamo subito a vedere cosa ci dice il calendario: alle ore 18:00 vivremo un ideale anticipo con Lettonia Lichtenstein (Lega D), tutte le altre partite si giocano invece alle ore 20:45 e sono Austria Danimarca e Croazia Francia per la Lega A, Islanda Albania per la Lega B, Bielorussia Azerbaijan e Slovacchia Kazakhstan per la Lega C, infine Andorra Moldavia sempre per la Lega D.

L’ottavo match sarebbe stato Israele Russia, ma come sappiamo la UEFA ha deciso che tutte le squadre facenti capo alla federazione russa siano escluse dai tornei ufficiali. Ecco allora che i risultati di Nations League potranno dirci quale sarà l’evoluzione nelle classifiche dei vari gironi; una situazione interessante che si è venuta a creare dopo le partite di esordio delle nazionali, in un contesto che come avevamo già osservato prevede parecchie giornate in un tour de force prima della vera sosta estiva. Il campo fornirà tra poco le sue risposte…

RISULTATI NATIONS LEAGUE: SITUAZIONE E CONTESTO

Osservando il quadro dei risultati di Nations League per le partite di lunedì 6 giugno, spicca ovviamente la Lega A nella quale si gioca per il titolo: qui tornano in campo Croazia e Francia, che si affrontano a Spalato in una partita già decisiva per evitare di rimanere indietro. I campioni in carica (e campioni del mondo) sono stati battuti a Saint Denis da una Danimarca che inizia a mettere paura e che ai Mondiali in Qatar non andrà assolutamente presa sotto gamba, mentre la Croazia ha perso nettamente, sempre a domicilio, contro la prima Austria di Ralf Rangnick.

Dunque, si tratta di provare a riscattarsi nella speranza che a Vienna venga fuori un pareggio; la strada e il tempo per recuperare la situazione in classifica ci sono tutti, ma è chiaro che un girone con 6 partite complessive sia comunque una sorta di bomba a orologeria, e sbagliare un altro match sarebbe deleterio e magari anche decisivo. Per il resto, chiaramente i risultati di Nations League ci presentano uno scenario che per il momento è del tutto in definizione; si tratta allora di aspettare che le partite di oggi prendano il via e poi chiaramente potremo fare le nostre valutazioni approfondite.

RISULTATI NATIONS LEAGUE

LEGA A

GRUPPO 1

Ore 20:45 Austria Danimarca

Ore 20:45 Croazia Francia

CLASSIFICA: Austria 3, Danimarca 3, Francia 0, Croazia 0

LEGA B

GRUPPO 2

Ore 20:45 Islanda Albania

CLASSIFICA: Islanda 1, Israele 1, Albania 0

LEGA C

GRUPPO 3

Ore 20:45 Bielorussia Azerbaijan

Ore 20:45 Slovacchia Kazakhstan

CLASSIFICA: Kazakhstan 3, Slovacchia 3, Bielorussia 0, Azerbaijan 0

LEGA D

GRUPPO 1

Ore 18:00 Lettonia Lichtenstein

Ore 20:45 Andorra Moldavia

CLASSIFICA: Lettonia 3, Moldavia 3, Lichtenstein 0, Andorra 0











