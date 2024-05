RISULTATI PLAYOFF SERIE C/ Diretta gol live score: ecco il regolamento (2° turno nazionale, 21 maggio 2024)

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL REGOLAMENTO

Uno sguardo al regolamento può sempre essere utile quando si parla dei risultati playoff Serie C. Essendo giunti al secondo turno della fase nazionale, sono in lizza otto squadre, cioè le tre seconde dei gironi (che debuttano ora) più le cinque vincitrici del turno precedente. Le teste di serie sono appunto le tre seconde più la migliore fra le altre cinque, che è risultata essere la Carrarese. Essere testa di serie garantisce di giocare la partita di ritorno in casa ma soprattutto di conquistare la qualificazione per la semifinale anche in caso di parità di punteggio al termine dei 180 minuti del doppio confronto.

Motivo per cui sabato sera non ci saranno tempi supplementari ed eventuali calci di rigore per sciogliere la parità, che sarebbe favorevole ad Avellino, Carrarese, Padova e Torres, mentre Benevento, Catania, Juventus U23 e Vicenza sanno che per avanzare dovranno segnare almeno un gol in più delle loro avversarie tra stasera e sabato, altrimenti saranno eliminate da questi playoff di Serie C 2023-2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

SONO RIMASTE IN OTTO!

I risultati playoff Serie C tornano grandi protagonisti in occasione delle partite d’andata del secondo turno nazionale, in programma per oggi martedì 21 maggio 2024. Sostanzialmente sono i quarti di finale, dal momento che sono rimaste in lizza otto squadre e che, con l’ingresso anche delle tre seconde classificate della stagione regolare, non c’è più nessuno che “aspetta”. Da qui in poi, insomma, non ci sono più calcoli da fare: questo turno mette in palio l’accesso alle semifinali e infine avremo ovviamente la finale, quasi tre settimane ancora in compagnia della grande avventura dei risultati playoff Serie C, fino al termine fissato per domenica 9 giugno.

Possiamo allora scoprire cosa ci attenderà stasera per i risultati playoff Serie C, ricordando che l’orario d’inizio delle quattro partite d’andata del secondo turno nazionale sarà per tutti alle ore 20.30, quando cominceranno Benevento Torres, Catania Avellino, Juventus U23 Carrarese e Vicenza Padova. Il dato che balza maggiormente agli occhi è che il sorteggio in ben tre casi su quattro ha messo di fronte compagini dello stesso girone, quindi l’unico incrocio veramente “nazionale” sarà quello tra il Benevento e la Torres, che arrivano rispettivamente dal girone B e dal girone C.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: IL DERBY VENETO

Proprio per questo motivo, una sfida attira particolarmente la nostra attenzione nel quadro dei risultati playoff Serie C, cioè naturalmente il derby veneto Vicenza Padova, una sfida molto sentita che tra stasera e sabato si arricchirà di altri due capitoli decisamente intriganti. Il Vicenza arriva dal doppio confronto con il Taranto, superato grazie al successo per 0-1 in Puglia nella partita d’andata, colpaccio dopo il quale è stato più che sufficiente ai biancorossi veneti un pareggio casalingo per 0-0 nell’incontro di ritorno, mentre il Padova secondo debutta soltanto ora.

Dal punto di vista logistico sicuramente sarà l’abbinamento più comodo, basti pensare appunto al Vicenza che settimana scorsa era andato fino in Puglia, però in più ci sarà il peso della rivalità, per cui la sfida si arricchisce di un ulteriore aspetto in più, che potrebbe avere la sua importanza a livello psicologico. Fisicamente, invece, avremo da una parte un Vicenza più stanco ma anche rodato, mentre il Padova è fermo da quasi un mese, incognita sempre da tenere presente per le seconde al momento del loro debutto nei playoff di Serie C.

RISULTATI PLAYOFF SERIE C: ANDATA 2° TURNO NAZIONALE

Ore 20.30

Benevento Torres

Catania Avellino

Juventus U23 Carrarese

Vicenza Padova











